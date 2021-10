Statystyki Steama nie pozostawiają złudzeń: z CPU od AMD korzysta coraz więcej graczy

Najnowsze dane.

Wrzesień to sukces CPU od AMD - przynajmniej na Steamie

Źródło: Steam

Najnowsza „ankieta dotycząca sprzętu i oprogramowania” przeprowadzona we wrześniu wśród użytkowników Steama wskazuje na coraz większe zainteresowanie procesorami od AMD. Po raz pierwszy udział komponentów od tego producenta przekroczył 30 procent.Każdego miesiąca Valve przeprowadza „ankietę dotyczącą sprzętu i oprogramowania”. Udział w niej jest opcjonalny i anonimowy, a pozyskane dane mają na celu wyłącznie przedstawienie zmieniających się trendów i ewentualną pomoc w „podjęciu decyzji o inwestycjach technologicznych oraz poszerzeniu oferty produktów”. Wrześniowa edycja sondażu dostarczyła naprawdę interesujących informacji.Po raz pierwszy w historii pomiarów Steama,. Jeśli zaś chodzi o Intela, to z procesorów od tego producenta korzysta „zaledwie” 69,67 procent. Oczywiście wciąż mamy do czynienia z ogromną przewagą, lecz nie można lekceważyć rosnącego zainteresowania konsumentów produktami konkurencyjnej firmy.Dlaczego tak się dzieje? Cóż, powodem mogą być obniżki cen CPU z rodziny Ryzen 5000. Obecnie mamy do czynienia z dosyć trudną sytuacją jeśli chodzi o dostępność komputerowych komponentów, więc tańsze podzespoły automatycznie stają się coraz większym obiektem pożądania. Warto jednak pamiętać, że nie tylko procesorami AMD stoi.Jeśli chodzi o segment GPU, to tutaj raczej nigdy nie zauważymy zmiany., a dopiero potem ujrzeć możemy AMD z wynikiem 15,6 procent. Trzecie miejsce to Intel – 8,86 procent.Poniżej możecie zerknąć na resztę statystyk. Kilka z nich nie stanowi jakiegokolwiek zaskoczenia – chociażby 90,51 procent udziału Windowsa 10. Ciekawe jak zmieni się ta sytuacja po premierze Windowsa 11 , która – swoją drogą – ma miejsce już dzisiaj.A Wy wpasowujecie się w trendy zaprezentowane przez ankietę Steama?