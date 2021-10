Lenovo Legion Play to konsola do gier z Androidem, która może mieć sens

Taka nawet, nawet, prawda?

Lenovo Legion Play - mobilna konsola z Androidem

Wbrew temu co możecie sądzić, istnieje cała masa interesujących konsolek do gier, bazujących na systemie Android. Ich podstawowym działaniem nie jest jednakowoż odtwarzanie nowoczesnych gier, a emulacja produkcji znanych z retro konsol pokroju PlayStation 1 i różnych generacji Game Boya. Do sieci trafiły właśnie grafiki prezentujące handhelda o nazwie Lenovo Legion Play, który ma umożliwiać ogrywanie superprodukcji AAA rodem z PC-tów.Na ślad grafik związanych z Lenovo Legion Play wpadli dziennikarze Liliputing, którzy znaleźli je na japońskich i niemieckich stronach internetowych. Pliki miały zostać przygotowane z myślą o prezentacji urządzenia w ramach konferencji Lenovo na Mobile World Congress 2021, na której to finalnie nie pokazano gadżetu. Z jakiego powodu? Dwa słowa: Steam Deck. Producent zapewne bał się porównań z na pierwszy rzut oka nieco bardziej emocjonującym rywalem.Zdjęciom Lenovo Legion Play znalezionym w kodzie źródłowym firmowej strony stworzonej z okazji MWC towarzyszy opis: "pierwsza na świecie konsola z Androidem do cloud gamingu". Tak, to ta technologia pozwoli graczom czerpać frajdę z grania w gry AAA żywcem wyjęte ze świata konsol i komputerów osobistych. Na jednym ze zdjęć widnieje menu konsolki oraz kafelek z grafiką usługi NVIDIA GeForce NOW