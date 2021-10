Nowe SSD WD Blue SN570 NVMe. Skrojone specjalnie dla cyfrowych twórców

Szybki nośnik SSD NVMe PCIe 3.0 oferujący nawet 3500 MB/s odczytu

Znana głównie z tradycyjnych dysków HDD firma WD od lat coraz mocniej rozwija swój już dość pokaźny dział SSD. Wprowadzając najnowszy produkt, koncern skupił się na przygotowaniu go z myślą o cyfrowych twórcach czy branży kreatywnej. Jak sami zaznaczają, do tego działu można zaliczyć nie tylko twórców wideo czy grafików, ale też różnych innych treści multimedialnych, projektantów UI/UX, artystów, ilustratorów, architektów, a nawet studentów, przedsiębiorców czy wiele innych zawodów. Cóż, mowa o dość ogólnej i szerokiej interpretacji tego pojęcia. Można też powiedzieć, że to nietypowe podejście. Zwykle dyski SSD czy ogólnie sprzęt komputerowy jeśli już jest kierowany do konkretnej grupy konsumentów, to są nimi gracze.WD podkreśla, że wszystkim twórcom potrzebne są pojemne i szybkie magazyny danych. Tak, aby pliki były bezpieczne, a dostęp do nich szybki i bezproblemowy. Właśnie takie cechy miały by mieć nośniki WD Blue SN570 NVMe SSD. Firma zapewnia, że nowy SSD będzie umożliwiał odczyt do 3500 MB/s (warianty 500 GB i 1 TB), co przekłada się na 5 razy lepsze wyniki niż w przypadku SSD SATA.