Ceny procesorów Intel Core 12900K, 12700K i 12600K już na Amazonie

Tanio nie będzie.

Ceny procesorów Intel 12. generacji

Każdy kolejny dzień przybliża nas do premiery nowych. Układy Intel Alder Lake są przedmiotem całej masy przecieków, a największe emocje towarzyszą nie tyle ich wydajności, co prognozowanej cene. Procesory Intel Core i9-12900K, Core i7-12700K oraz Core i5-12600K pojawiły się właśnie na holenderskim Amazonie. Ich ceny wywołały niezadowolenie wśród części internautów.W holenderskim sklepie Amazon umieszczono oferty sprzedaży niedostępnych i niezaprezentowanych jeszcze procesorów Intel Core i9-12900K, Core i7-12700K i Core i5-12600K. Ceny są wyższe, niż w przypadku przedstawicieli bieżącej, 11. generacji produktów. Intel Core i9-12900K kosztuje 846 euro (ok. 3864 złotych, Core i7-12700K wyceniono na 641 euro (ok. 2927 złotych, a Core i5-12600K na 323 euro (ok. 1475 złotych).