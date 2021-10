Tania elektronika w Biedronce. Słuchawki Baseus i nie tylko

Ciekawe gadżety na każdą kieszeń.

Elektronika w Biedronce - 4.10.2021 r.

Utarło się, że przydatną elektronikę w dobrych cenach można znaleźć głównie w sklepach internetowych i jest w tym dużo prawdy, ale popularne dyskonty również potrafią zaskakiwać. W Biedronce cyklicznie pojawiają się produkty z różnych kategorii, a już od 4 października będzie dostępna nowa oferta promocyjna.Na sklepowych półkach pojawią się m. in. taśmy LED czy słuchawki popularnej markiW ramach akcji "okazje tygodnia" dostępne będą douszne słuchawki bezprzewodowe Baseus. Zdjęcie sugeruje, że będzie to model W09, który w marcu tego roku oferowany był nieco taniej, bo za 89,90 zł/szt.Słuchawki Baseus wspierają łączność Bluetooth 5.0, a zasięg bezprzewodowy powinien wynieść do 10 metrów. Sklep informuje, że sprzęt zapewni 4-5 godzin słuchania muzyki na jednym ładowaniu, a czas czuwania do maksymalnie 150 h. Słuchawki wyposażono w złącze USB-C więc bez problemu naładujecie je ładowarką od smartfona. Obudowa posiada certyfikat IP54, co oznacza odporność na zachlapania (deszcz) i kurz.Kolejnym produktem w ofercie Biedronki będą słuchawki nauszne. Tutaj również mamy do czynienia z łącznością Bluetooth 5.0 i zasięgiem do 10 metrów. Słuchawki mogą pracować nawet 40 godzin, a ładowanie ich nie powinno zająć więcej niż 1,5 godziny.Model ten charakteryzuje się wygodną, składaną konstrukcją i pałąkiem z regulacją. Za dźwięk odpowiadają przetworniki 40 mm. Dodatkowym atutem jest złącze jack 3.5 mm. Sprzęt wyceniono napodczas gdy w sklepach internetowych słuchawki oferowane są zazwyczaj za 119,00 zł.Również od poniedziałku, 4 października będziecie mogli kupić. Produkt marki LETHE o długości 5m może świecić w 4 trybach, a moc maksymalna to 24 w. Cena? 59,99 zł.W ofercie dostępne będą też żarówki LED z gwintem E27, E14, GU10.Ostatnim z produktów, który zwrócił naszą uwagę jest smartwatchwyceniony naTo propozycja raczej dla młodszych użytkowników. Zegarek łączy się za pomocą Bluetooth 4.0 z urządzeniami mobilnymi działającymi na systemach Android i iOS. Smartwatch wyposażono w ekran o rozmiarach 1,3 cala i o rozdzielczości 240x240 pikseli. Zaletą tego modelu jest klasa wodoodporności IP68.Oferta obowiązuje od 4.10.2021 r.Źródło: Biedronka