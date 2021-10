15 tanich gadżetów z AliExpress na jesień

Ciekawe produkty z AliExpress.



Co warto kupić na AliExpress? Całą masę ciekawych przedmiotów. Popularność naszych coniedzielnych wpisów dowodzi tego, że nadal lubicie robić zakupy w Chinach. W dzisiejszej odsłonie serii proponujemy 15 interesujących produktów, które urozmaicą Wam nadchodzące miesiące. Jeśli w dzisiejszym zestawieniu nie znajdziesz niczego dla siebie, na dole wpisu zamieściliśmy odnośniki do wszystkich wcześniejszych wpisów z naszej coniedzielnej serii.



Uwaga: jeśli postanowisz sobie coś kupić na AliExpress, do ceny niektórych produktów należało będzie doliczyć VAT. Podatek zostanie dodany po włożeniu produktów do koszyka i przed finalizacją zamówienia. Cena może wzrosnąć nawet o 23%. Ceny podajemy przed doliczeniem dodatkowej opłaty - często da się jej uniknąć, zamawiając towar z magazynu w Europie lub z odpowiednią opcją wysyłki.



1. Ultralekki plecak na rower lub wędrówki górskie

Co warto kupić na AliExpress? Całą masę ciekawych przedmiotów. Popularność naszych coniedzielnych wpisów dowodzi tego, że nadal lubicie robić zakupy w Chinach. W dzisiejszej odsłonie serii proponujemy 15 interesujących produktów, które urozmaicą Wam nadchodzące miesiące. Jeśli w dzisiejszym zestawieniu nie znajdziesz niczego dla siebie, na dole wpisu zamieściliśmy odnośniki do wszystkich wcześniejszych wpisów z naszej coniedzielnej serii.jeśli postanowisz sobie coś kupić na AliExpress, do ceny niektórych produktów należało będzie doliczyć VAT. Podatek zostanie dodany po włożeniu produktów do koszyka i przed finalizacją zamówienia. Cena może wzrosnąć nawet o 23%. Ceny podajemy przed doliczeniem dodatkowej opłaty - często da się jej uniknąć, zamawiając towar z magazynu w Europie lub z odpowiednią opcją wysyłki.



Jesienne miesiące to świetny czas na przemierzanie górskich szlaków - pieszo lub rowerem. Dlaczego? Bo są mniej zatłoczone. Na każdej wyprawie nieodzownym akcesorium jest plecak. Polecany model jest lekki, pojemny i można w nim zamontować worek z wodą.



Cena: ok. 28 złotych



2. Lampka rowerowa z kierunkowskazem i pilotem na kierownicę

Jesienne miesiące to świetny czas na przemierzanie górskich szlaków - pieszo lub rowerem. Dlaczego? Bo są mniej zatłoczone. Na każdej wyprawie nieodzownym akcesorium jest plecak. Polecany model jest lekki, pojemny i można w nim zamontować worek z wodą.



Zamiar skrętu na rowerze należy sygnalizować ręką. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby dodatkowo robić to kierunkowskazem zintegrowanym w jasnej lampce mocowanej na sztycy podsiodłowej. W zestawie także pilot mocowany do kierownicy.



Cena: ok. 41 złotych



3. Uniwersalny samochodowy kosz na śmieci

Zamiar skrętu na rowerze należy sygnalizować ręką. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby dodatkowo robić to kierunkowskazem zintegrowanym w jasnej lampce mocowanej na sztycy podsiodłowej. W zestawie także pilot mocowany do kierownicy.



W każdym samochodzie na wyposażeniu powinien być kosz na śmieci - niestety, w żadnym aucie go nie ma. Rozwiązaniem problemu jest kompaktowy kosz z AliExpress - da się go zamocować na przykład do kieszeni w drzwiach.



Cena: ok. 24 złote



4. Strój rowerowy na jesień i zimę

W każdym samochodzie na wyposażeniu powinien być kosz na śmieci - niestety, w żadnym aucie go nie ma. Rozwiązaniem problemu jest kompaktowy kosz z AliExpress - da się go zamocować na przykład do kieszeni w drzwiach.



Dwuczęściowy, ocieplany strój rowerowy w bardzo atrakcyjnej cenie. Nabywcy twierdzą, że jego jakość stoi na odpowiednio wysokim poziomie. Jeśli nie podoba Wam się kopiowanie stroju GCN, możecie znaleźć inny wariant w ofercie sprzedającego.



Cena: ok. 150 złotych



5. Płytki bazowe do klocków

Dwuczęściowy, ocieplany strój rowerowy w bardzo atrakcyjnej cenie. Nabywcy twierdzą, że jego jakość stoi na odpowiednio wysokim poziomie. Jeśli nie podoba Wam się kopiowanie stroju GCN, możecie znaleźć inny wariant w ofercie sprzedającego.



Długie jesienne i zimowe wieczory to doskonały czas na układanie klocków. Nie przepłacaj za drogie, oryginalne płytki bazowe. Spraw sobie tanią płytkę z AliExpress.



Cena: ok. 5 złotych



6. Mini śrubokręt 24 w 1 z magnetycznymi końcówkami

Długie jesienne i zimowe wieczory to doskonały czas na układanie klocków. Nie przepłacaj za drogie, oryginalne płytki bazowe. Spraw sobie tanią płytkę z AliExpress.



Nie wiem jak Wy, ale ja jesienią uwielbiam majsterkować i ulepszać różne rzeczy w mieszkaniu. Nie masz jeszcze w narzędziówce kompaktowego śrubokręta magnetycznego z zestawem małych końcówek? Zmień to. Ten jest naprawdę w porządku.



Cena: ok. 54 złote



7. Deska do kopiowania z 3-poziomowym podświetleniem

Nie wiem jak Wy, ale ja jesienią uwielbiam majsterkować i ulepszać różne rzeczy w mieszkaniu. Nie masz jeszcze w narzędziówce kompaktowego śrubokręta magnetycznego z zestawem małych końcówek? Zmień to. Ten jest naprawdę w porządku.



Chcesz nauczyć się rysować? Zacznij od kopiowania. Deska do kopiowania to idealna zabawka dla kreatywnych dzieci oraz osób starszych, które szukają odprężającej, nietuzinkowej formy rozrywki.



Cena: ok. 31 złotych



8. Elektroniczna skarbonka na kod, stylizowana na sejf

Chcesz nauczyć się rysować? Zacznij od kopiowania. Deska do kopiowania to idealna zabawka dla kreatywnych dzieci oraz osób starszych, które szukają odprężającej, nietuzinkowej formy rozrywki.



Naucz się oszczędzania lub zaszczep ten dobry zwyczaj u swoich dzieci. W cenie kilkudziesięciu złotych nabyć można niewielką skarbonkę stylizowaną na sejf, która zabezpieczana jest kodem PIN.



Cena: ok. 31 złotych



9. Magiczne mydło neutralizujące zapachy

Naucz się oszczędzania lub zaszczep ten dobry zwyczaj u swoich dzieci. W cenie kilkudziesięciu złotych nabyć można niewielką skarbonkę stylizowaną na sejf, która zabezpieczana jest kodem PIN.



Denerwuje Cię to, że mydło nie jest w stanie zmyć każdego zapachu z Twoich dłoni? Kup "magiczne" mydło szefa kuchni ze stali nierdzewnej. To wspaniały neutralizator zapachów ryb, cebuli i wielu innych, sprzedawany w cenie zwykłego mydła.



Cena: ok. 6 złotych



10. Gadżet do równomiernego rozlewania trunków

Denerwuje Cię to, że mydło nie jest w stanie zmyć każdego zapachu z Twoich dłoni? Kup "magiczne" mydło szefa kuchni ze stali nierdzewnej. To wspaniały neutralizator zapachów ryb, cebuli i wielu innych, sprzedawany w cenie zwykłego mydła.



Gadżet stworzony z myślą o imprezach. Po co rozlewać trunki po kolei do każdego kieliszka, skoro można rozlać je do wszystkich kieliszków na raz?



Cena: ok. 13 złotych



11. Akcesorium diagnostyczne ELM327 OBD2

Gadżet stworzony z myślą o imprezach. Po co rozlewać trunki po kolei do każdego kieliszka, skoro można rozlać je do wszystkich kieliszków na raz?



Nie płać 100 złotych za każdorazowe podpięcie komputera diagnostycznego w warsztacie samochodowym i odczytywanie błędów. Odczytuj je sam za pomocą niewielkiego gadżetu ELM327 Mini, podłączanego pod złącze OBD2 w samochodzie i komunikującego się ze smartfonem poprzez Bluetooth. Tak, urządzenie umożliwia też kasowanie błędów.



Cena: ok. 19 złotych



12. Brelok z rozwijaną linką

Nie płać 100 złotych za każdorazowe podpięcie komputera diagnostycznego w warsztacie samochodowym i odczytywanie błędów. Odczytuj je sam za pomocą niewielkiego gadżetu ELM327 Mini, podłączanego pod złącze OBD2 w samochodzie i komunikującego się ze smartfonem poprzez Bluetooth. Tak, urządzenie umożliwia też kasowanie błędów.



Praktyczny gadżet nie tylko dla wędkarzy. Na wytrzymałej lince możesz zawiesić dowolny przedmiot i sprawić, że będzie zawsze pod ręką i na pewno się nie zgubi.



Cena: ok. 15 złotych



13. Szczoteczka soniczna do zębów Fairywill FW-507

Praktyczny gadżet nie tylko dla wędkarzy. Na wytrzymałej lince możesz zawiesić dowolny przedmiot i sprawić, że będzie zawsze pod ręką i na pewno się nie zgubi.



Lepiej wydać kilkadziesiąt złotych na dobrej jakości szczoteczkę soniczną, niż wydawać dużo większe pieniądze co roku u dentysty. Wiem co mówię. Od kiedy zmieniłem zwykłą szczoteczkę na soniczną moje problemy z uzębieniem zniknęły. Zapraszam do pójścia w moje ślady.



Cena: ok. 59 złotych



14. Przewód USB-C z wyświetlaczem i informacją o mocy ładowania

Lepiej wydać kilkadziesiąt złotych na dobrej jakości szczoteczkę soniczną, niż wydawać dużo większe pieniądze co roku u dentysty. Wiem co mówię. Od kiedy zmieniłem zwykłą szczoteczkę na soniczną moje problemy z uzębieniem zniknęły. Zapraszam do pójścia w moje ślady.