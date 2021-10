To już dziś. Lidl sprzedaje tanią elektronikę - oto lista produktów

Garść ciekawych gadżetów.

Już dziś w sklepach Lidl w całej Polsce na sklepowych półkach znajdą się interesujące gadżety elektroniczne. Jak przystało na supermarketową elektronikę, propozycje są niedrogie i przyciągają uwagę. Co dokładnie można kupić? Oto lista gadżetów z Lidla, dostępnych w sprzedaży od 2 października do wyczerpania zapasów.Uwagę zwraca przede wszystkim tani oczyszczacz powietrza z Lidla marki SilverCrest, dysponujący mocą 30 W. Wyceniono go na 199 złotych. Urządzenie otrzymało 3-krotny system filtracji z filtrami wstępnym, EPA E11 oraz z węglem aktywnym. Producent chwali się skutecznością oczyszczania powietrza na poziomie 130 m3 na godzinę. Sprzęt wyposażono w wiążący kurz generator jonów oraz czujnik jakości powietrza z wskaźnikiem LED. Takie rzeczy w tej cenie? No, no...

Tania elektronika w Lidlu - 4.10

Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z gazetki LidlaWielu osobom do gustu powinna przypaść niedroga listwa zasilająca z dwoma portami USB oraz czterema gniazdkami. Akcesorium marki SilverCrest dysponuje przewodem sieciowym o długości 1,5 metra i zostało objęte 3-letnią gwarancją, podobnie jak reszta gadżetów sprzedawanych na dzisiejszej promocji.Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z gazetki LidlaJeśli jeszcze nie masz powerbanka, to nadarza się znakomita okazja do jego zakupu. Powerbank z Lidla to kieszonkowy sprzęt marki Tronic o pojemności 5000 mAh. Dostępny w dwóch kolorach i sprzedawany w cenie 39,99 złotych w zestawie z kablem do ładowania USB-A do USB-C mieści się w każdej nieco większej kieszeni. Dysponuje aż trzema portami ładującymi maksymalnie 3 urządzenia na raz przez 2x USB-A i 1x USB-C.Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z gazetki LidlaNa miłośników rozwiązań smart home w Lidlu czeka zestaw startowy smart home marki LivarnoLux. Składają się nań pilot, trzy żarówki LED, stacja bazowa i elementy montażowe. Akcesoria są kompatybilne z aplikacją Lidl Home , która działa ze smartfonami i tabletami z Androidem 5.0 i iOS 9.0 lub nowszymi. Oczywiście jest kompatybilny z innymi produktami Lidl Smart Home. Cena wynosi 249 złotych.Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z gazetki LidlaWszystkie produkty da się kupić w sklepie internetowym - nie trzeba polować na nie w sklepach stacjonarnych!Nieco później, bo już 4 października w Lidlu pojawią się inne ciekawe gadżety. Wśród nich warto wymienić blender kielichowy (119 złotych), toster 950 W (89,90 złotych) i laser krzyżowy (149 złotych). 7 października do gadżetów dołączą lusterko LED (59,90 złotych), suszarka z jonizacją 2400 W (69,90 złotych) oraz kilka narzędzi dla majsterkowiczów. Poświęcimy im osobny wpis.Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z gazetki LidlaŹródło: mat. własny