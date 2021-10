Smartfon jako kluczyk do auta. Samsung uruchamia długo wyczekiwaną funkcję

Wygoda i bezpieczeństwo?

Źródło: własne



Samsung spopularyzuje wirtualne kluczyki?

Digital Key wykorzystuje do działania technologię NFC (Near Field Communication) i łączność ultraszerokopasmową UWB (Ultra Wideband). Według producenta, rozwiązanie będzie przypominało w praktyce użytkowanie fabrycznego pilota, czyli samochód wykryje obecność “klucza” bez wyjmowania smartfona z kieszeni. Przy użyciu Digital Key można otworzyć lub zamknąć auto, uruchomić silnik i otworzyć bagażnik. Co więcej, funkcjonalność będzie mogła być rozszerzana, w zależności od potrzeb producenta.



Bezpieczeństwo cyfrowych kluczyków ma zapewnić Samsung Pass i ochrona poprzez wbudowany Secure Element (eSE). Samsung chwali się, że dostęp do auta będzie można w razie potrzeby bezpiecznie przekazać znajomym lub rodzinie, pod warunkiem posiadania kompatybilnego smartfona i aplikacji.



Digital Key działa na razie tylko w Korei Południowej, ale jest niemal pewne, że za jakiś czas zostanie udostępniony w innych krajach. Obiecująco wygląda także lista marek motoryzacyjnych, z którymi współpracuje Samsung i które mogą potencjalnie ogłosić kompatybilność z wirtualnym kluczykiem. Obecnie, znajdują się na niej: Hyundai, Audi, BMW i Ford.



Lista urządzeń i przedmiotów, które może zastąpić współczesny smartfon, regularnie wydłuża się. Już dobre kilka lat nie musimy nosić ze sobą komputera, aparatu, czy karty płatniczej, a od niedawna także dokumentów. Wydaje się, że w kolejce do zapomnienia zostały już tylko klucze i to nie wszystkie, bo na przykład te od domu można już z łatwością. Większym problemem są te od auta - jest kilka rozwiązań, które pozwalają na otwieranie i zamykanie samochodu ze smartfona, jak na przykład Apple CarKey, ale lista współpracujących modeli i marek (obecnie tylko BMW) jest bardzo skromna.Wierzymy jednak, że producenci rozwiążą i ten problem, a perspektywy są obiecujące, chociażby ze względu na uruchomioną właśnie funkcję Digital Key od Samsunga. Firma ogłosiła na oficjalnym blogu, że użytkownicy topowych modeli Galaxy i elektrycznego samochodu Genesis GV60 mogą teraz porzucić korzystanie z tradycyjnego pilota i zastąpić go całkowicie smartfonem.