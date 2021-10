Szef Xboxa potwierdza: niedobory konsol nowej generacji jeszcze w 2022 roku

Nie zapowiada się na poprawę dostępności next-genów

Phil Spencer, szef marki Xbox, poinformował w wywiadzie, że problemy z dostępnością konsol nowej generacji wciąż będą występować w 2022 roku. Powodem takiego stanu rzeczy są oczywiście niedobory chipów, co uniemożliwia produkcję większej liczby urządzeń.Od premiery Xbox Series X|S oraz PlayStation 5 minął niemalże rok. Po takim czasie(przynajmniej nie za normalną cenę) – ich niedobory na poszczególnych rynkach zdają się być naprawdę krytyczne. Nie tak dawno przecież pod amerykańskimi sklepami Best Buy ustawiały się długie kolejki z powodu dostawy urządzeń.Co jednak nie napawa optymizmem – problemy z dostępnością zbyt szybko się nie skończą. Tak przynajmniej wynika ze słów Phila Spencera, osoby odpowiedzialnej za markę Xbox. W rozmowie z redakcją The Wrap przyznał jednoznacznie, żeDo tego wszystkiego dochodzi oczywiście problem botów i zjawiska scalpingu. Wprowadzane do cyfrowej dystrybucji konsole momentalnie są wykupowane w celu ich późniejszej odsprzedaży za znacznie wyższą cenę. W takich sytuacjach normalni konsumenci nie mają praktycznie szans na zakup sprzętu wtedy, kiedy chcą i za rekomendowaną przez producenta kwotę., lecz nie obiecuje na razie poprawy dostępności konsol. Pozostaje mieć tylko nadzieję, że już w 2022 usłyszymy nieco bardziej optymistyczne wieści.Źródło: YouTube / Foto. Microsoft