Smartfon OPPO Reno6 5G może być Twój! KONKURS

Czekamy na kreatywne pomysły.

OPPO Reno6 5G – konkurs

Aby przesłać zgłoszenie, skorzystaj z formularza:

Na początku września na polskim rynku zadebiutowały urządzenia z serii OPPO Reno6. Na łamach naszego serwisu mogliście już obejrzeć pierwsze wrażenia dotyczące modelu Reno6 5G, a także przeczytać pełną recenzję urządzenia , a teraz przyszedł czas na konkurs!Nasz test przybrał klasyczną formę i skupiliśmy się na najważniejszych aspektach od strony użytkowej. Teraz przyszedł czas na coś bardziej szalonego i kreatywnego - wszystko w Waszych rękach :)OPPO Reno6 5G to smartfon, który wyróżnia się nie tylko solidnym wykonaniem czy świetnym wyglądem, ale i unikalnymi funkcjami dla osób kreatywnych. To właśnie z tym aspektem związany jest nasz konkurs. Wystarczy wymyślić ciekawy sposób na przetestowanie smartfona, a później zrealizować swój pomysł.Warto wspomnieć, że OPPO Reno6 5G wyposażono w innowacyjne funkcje wideo, w tym ulepszoną wersję funkcji AI Highlight Wideo oraz w całkowitą nowość – funkcję, zapewniającą efektowany efekt rozmycia tła.Na czym polega zadanie konkursowe?Osoba, która prześle najciekawszą propozycję, otrzyma smartfon, aby zrealizować swój pomysł.Pamiętajcie, nie oczekujemy profesjonalnych recenzji, a wykazania się kreatywnością. Swój pomysł możesz zrealizować tekstowo, w formie wideo, zdjęć - dajemy uczestnikom pełną dowolność.Zgłoszenia zbieramy od 1 do 10 października 2021 roku, a zwycięzcę ogłosimy do 17 października. Pełna treść regulaminu konkursu dostępna jest tutaj . Zapraszamy!