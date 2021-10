Xiaomi idzie w ślady Sony. Nowy model może mieć ekran 4K

Wyświetlacz lepszy niż we flagowcach?

Źródło: Xiaomi



Za zasilanie CC11 Pro będzie odpowiadał akumulator o pojemności 4400 mAh, a aparat główny ma mieć trzy podjednostki i matrycę główną 64 MP.



Czy 4K w smartfonach ma jakikolwiek sens?

Sony twierdzi, że tak i z powodzeniem stosuje to rozwiązanie w swoich topowych smartfonach. Dzięki olbrzymiej rozdzielczości, zagęszczenie pikseli na przykład w najnowszej Xperii 1 III to aż 643 punkty na cal, czego efektem jest obraz ostry jak brzytwa, a pojedynczych pikseli po prostu nie da się dostrzec gołym okiem. Zakładam, że są one ledwo widoczne nawet pod lupą.



Sęk jednak w tym, że pikseli na ekranie nie da się zauważyć nawet już przy gęstości na poziomie 400-500 punktów na cal (tyle ma większość flagowców), a więc różnica, o ile da się ją w ogóle wyłapać, jest bardzo subtelna. Jednocześnie, wyższa rozdzielczość bardziej obciąża podzespoły i wpływa na większe zużycie energii, co może mieć wręcz kluczowe znaczenie w przypadku urządzenia ze średniej półki, jakim będzie Xiaomi CC11 Pro.



Źródło:



W bazie chińskiego urzędu certyfikacji TENAA pojawił się nowy model Xiaomi o oznaczeniu 2109119BC. Bardzo możliwe, że pod tym kodem kryje się kolejny nadchodzący średniak firmy - CC11 Pro, na temat którego przecieki pojawiały się już kilka tygodni temu.Wspomniane źródło ujawnia niemal kompletną specyfikację smartfona i bez dwóch zdań najciekawszym jego elementem jest ekran. Panel urządzenia będzie miał przekątną 6,55 cala, zostanie wykonany w technologii OLED, a jego rozdzielczość to aż 3840 x 2160 pikseli, czyli 4K. To pierwszy model Xiaomi, który będzie wyposażony w wyświetlacz o tak dużej rozdzielczości i jeden z nielicznych na rynku.Co ciekawe, nie mówimy tutaj o flagowcu, tylko o smartfonie ze średniej półki, którego reszta parametrów, choć również na wysokim poziomie, pozycjonuje go jednak poniżej, czy zbliżającej się wielkimi krokami. Jak zdradzają dane ze wspomnianej bazy, urządzenie będzie wyposażone w 8-rdzeniowy procesor z zegarem 2,4 GHz, co sugeruje, że możemy mieć do czynienia ze Snapdragonem 778 5G, znanym chociażby z Xiaomi Mi 11 Lite NE. Do wyboru mają być aż cztery warianty pamięci RAM: 6, 8, 12 oraz 16 GB i cztery warianty pamięci wewnętrznej: 64, 128, 256 lub 512 GB.