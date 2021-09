Pierwszy w historii monitor od CORSAIR. Gracze będą zachwyceni dopóki nie poznają ceny

Wygodne mocowanie i sporo złącz

CORSAIR, producent znany z urządzeń peryferyjnych oraz części i akcesoriów komputerowych dla graczy, zaprezentował pierwszy w historii firmy monitor dla graczy – XENEON 32QHD165.Model ten cechuje się 32-calowym ekranem QHD z panelem IPS LED, który oferuje rozdzielczość 2560 x 1440. Premierowy produkt CORSAIR odświeża zawartość ekranu z częstotliwością do 165 Hz, ma certyfikat AMD FreeSync Premium і jest kompatybilny z technologią NVIDIA G-SYNC. Dodatkowo, XENEON 32QHD165 integruje się bezproblemowo z ekosystemami oprogramowania CORSAIR iCUE i Elgato Stream Deck, co umożliwia wygodne sterowanie i personalizację.Producent podkreśla, że 32-calowy ekran XENEON 32QHD165 jest otoczony ultrawąską mikroramką, która idealnie sprawdza się w konfiguracjach wielomonitorowych. Panel IPS LED tego monitora wykorzystuje technologię Quantum Dot ze 100-procentową obsługą przestrzeni barw sRGB i Adobe RGB oraz 98% gamy DCI-P3. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom zapewnia znakomitą wierność kolorów, która jest niezbędna dla twórców pracujących w różnych aplikacjach, w tym m.in.: Adobe Photoshop, After Effects i DaVinci Resolve. Co więcej, obsługa HDR400 zapewnia szeroki zakres jasności sprzyjający wysokiemu realizmowi scen zarówno bardzo ciemnych, jak i intensywnie oświetlonych.Kąt widzenia ekranu XENEON 32QHD165 sięga 178°, a czas reakcji wynosi 1 ms.Specjalnie zaprojektowana i wykonana z odlewanego aluminium podstawka XENEON 32QHD165 wzbogaca sprzęt streamingowy o nowe możliwości. Punkt mocowania u góry podstawki ma standardowy gwint ¼ cala, pasujący do takich systemów mocowania jak Elgato Multi Mount. Umożliwia to uproszczenie konfiguracji sprzętu dzięki bezpiecznemu zamontowaniu kamery, oświetlenia lub mikrofonu nad samym monitorem. Całość wymaga dostępnego osobno adaptera do instalacji kamery CORSAIR XENEON i ramienia Elgato Flex Arm S lub Flex Arm L dla mikrofonu.XENEON 32QHD165 integruje się z oprogramowaniem CORSAIR iCUE i Elgato Stream Deck, dzięki czemu można jeszcze lepiej scalić monitor z resztą sprzętu. iCUE umożliwia regulację wszystkich elementów sterujących na ekranie, co pozwala całkowicie zrezygnować z sięgania za monitor, by użyć fabrycznych przycisków. Za pośrednictwem iCUE można błyskawicznie zmieniać niestandardowe ustawienia podczas przechodzenia między grami, filmami, pracą w programie Photoshop, itp. Konfigurację można dostosować nawet za pomocą pojedynczego dotknięcia przycisku na Elgato Stream Deck lub ekranie dotykowym CORSAIR iCUE NEXUS.XENEON oferuje 2 porty HDMI 2.0, 1 port DisplayPort 1.4, 2 porty USB 3.1 Type-C oraz 2 porty USB 3.1 Type-A. Elegancka podstawka aluminiowa monitora ma wbudowane rozwiązanie do prowadzenia kabli, które porządkuje i ukrywa przewody, aby stanowisko zawsze prezentowało się schludnie. Podstawka utrzymuje ekran, umożliwiając jego przechylanie w zakresie od -5° do 20° oraz regulację wysokości w zakresie 100 mm. Przy użyciu punktów mocowania VESA 100 mm x 100 mm można też łatwo zamontować sprzęt na ścianie lub dodatkowym ramieniu.CORSAIR XENEON 32QHD165 początkowo będzie dostępny wyłącznie w oficjalnym, europejskim sklepie internetowym producenta w sugerowanej cenie detalicznejW Polsce sprzęt pojawi się najpóźniej do końca listopada br., początkowo. Monitor XENEON 32QHD165 jest objęty trzyletnią gwarancją, w tym zasadą „zero tolerancji dla martwych pikseli”, oraz ogólnoświatową obsługą klienta i pomocą techniczną firmy CORSAIR.Źródło: CORSAIR