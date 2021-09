Data premiery Xiaomi Mi Band 6 NFC w Polsce. Na tę funkcję wszyscy czekali!

Xiaomi wreszcie to zrobiło.

Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC - kiedy w Polsce?

Przy okazji każdej premiery opaski z serii Mi Band nie milkły pytania... kiedy płatności zbliżeniowe NFC w Polsce? Teraz możemy powiedzieć to oficjalnie - już niebawem!Przy okazji europejskiej premiery smartfonów z serii Xiaomi 11T ogłoszono wprowadzenie Mi Smart Band 6 NFC do Europy . Wskazano, że opaska będzie dostępna na wielu rynkach, ale nie wymieniono konkretnych. Tymczasem Xiaomi Polska zaczęło promować nadchodzącą lokalną premierę i jednym z nowych produktów ma być właśnie wyczekiwany smartband.Lokalna premiera serii Xiaomi 11T odbędzie się online już 6 października o godzinie 19:00. Tego dnia ogłoszona zostanie cena i dostępność smartfonów Xiaomi 11T i 11T Pro, a także tabletu Xiaomi Pad 5 Podczas wydarzenia zadebiutuje też Xiaomi Mi Band 6 NFC, a sam producent na jednej z grafik promocyjnych szczególną uwagę zwraca na określenie "NFC" - nie, nie chodzi o sok „not from concentrate” ;)