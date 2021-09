Żart się urzeczywistnił. Ta klawiatura ma tylko 3 przyciski

To mechanik z obsługą makr.

Stack Overflow stworzył mini klawiaturę do kopiowania i wklejania

"Jeśli chcieli mieć nieograniczony dostęp do kopiowania i wklejania wszystkiego ze Stack Overflow, będziecie musieli zakupić specjalny gadżet o nazwie The Key"

Mini mechaniczna klawiatura od Stack Overflow

Źródło: Stack Overflow1 kwietnia 2020 roku serwis społecznościowy dla programistów o nazwie Stack Overflow postanowił w zabawny sposób świętować prima aprilis. Za każdym razem, gdy użytkownik wprowadzał polecenie klawiaturowe Ctrl+C, aby skopiować fragment jakiegoś tekstu z witryny, jego oczom ukazywało się okienko z powiadomieniem, że jest bliski wyczerpania "bezpłatnych kopii" tekstu. To oczywiste nawiązanie do niezbyt dobrze postrzeganej, aczkolwiek bardzo częstej praktyki kopiowania czyjegoś kodu.Źródło: Stack Overflow– ogłosił wtedy Ben Popper, dyrektor ds. treści w Stack Overflow.Wielu internautów było rozbawionych nietuzinkowym żartem, a spora liczba użytkowników serwisu wyraziła realne zainteresowanie zakupem produktu, na który miały składać się trzy klawisze, umożliwiające kopiowanie i wklejanie tekstu. Co się okazało? Stack Overflow po cichu przystąpił do tworzenia produktu, który właśnie trafił do przedsprzedaży.Źródło: Stack Overflow The Key oferuje trzy programowalne klawisze, wyposażone w przełączniki mechaniczne Kailh Box Black. Klawiatura otrzymała niestandardowe nasadki klawiszy XDA z logo Stack Overflow.Trzeba powiedzieć, że The Key wygląda naprawdę fajnie. Stack Overflow połączyło swe siły z entuzjastą mechanicznych klawiatur Cassidy Williamsem, udostępniając swój sprzęt w serwisie Drop. Cena? 29 dolarów, czyli ok. 115 złotych. Zamówienia złożone dziś będą realizowane w grudniu.Stack Overflow przekazuje 5% dochodów Digital Undivided, organizacji non-profit, wspierającej czarnoskóre i latynoskie kobiety-przedsiębiorców.Źródło: Stack Overflow