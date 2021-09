Wydajne i wytrzymałe laptopy dla kreatywnych MSI Creator Z16 idealnie dla twórców treści

Znana przede wszystkim z płyt główny i kart graficznych firma MSI coraz mocniej rozszerza pulę dostępnych w swoim portfolio laptopów. Właśnie zaprezentowała serię MSI Creator dla twórców treści multimedialnych i branży kreatywnej - MSI Creator Z16, 17 i 15.



MSI Creator Z16, czyli wydajny i wszechstronny zawodnik

Smukła obudowa laptopa została wykonana z frezowanego aluminium. Jej powierzchnia mieni się w zależności od kąta padania światła. Ekran laptopa ma 16 cali i został wykonany w technologii True Pixel z 100 proc. odwzorowaniem przestrzeni kolorów DCI-P3. Rozdzielczość QHD+ przy proporcjach matrycy 16:10 powinna spodobać się twórcom treści. Tym bardziej, że ekran IPS jest dotykowy i oferuje odświeżanie na podwyższonym poziomie 120 Hz.



Nowy sprzęt MSI świetnie sprawdzi się chociażby przy pracy grafików / Foto: MSI



Laptop MSI Creator Z16 został wyposażony w wydajne komponenty - procesor Intel Core i7 11 generacji, 32 GB RAM DDR4-3200 (opcjonalnie do 64 GB), a także kartę graficzną GeForce RTX 3060. W dodatku dostaniemy nawet do dwóch nośników SSD NVMe PCIe 4.0 x4, WiFi 6E AX1675, Bluetooth 5.2, aż 4 głośniki Dynaudio, kamerę HD z IR czy porty Thunderbolt 4, USB4 typu C, USB 3.2 Gen 2 typu A, audio minijack oraz czytnik kart pamięci microSD (UHS-III). W dodatku nowy autorski system chłodzenia Cooler Boost Trinity+ zapewni odpowiednie temperatury przy dobrej kulturze pracy. Wszystko uzupełnia bateria 90 Whr z szybkim ładowaniem 180 W.



Bardzo wydajny i dysponujący sporym ekranem MSI Creator 17

Jeszcze wyższy model MSI Creator 17 może pochwalić się 17-calową matrycą True Pixel z podświetleniem mini LED, co zapewnia jeszcze głębszą czerń i mocniejszą biel. Ekran został nawet wstępnie skalibrowany z dokładnością współczynnika Delta-E poniżej 2 i zweryfikowany zgodnie z systemem CalMAN. Firma chwali się, że MSI Creator 17 jako pierwszy laptop na świecie otrzymał certyfikat VESA DisplayHDR 1000, a to już znaczne osiągnięcie.



Poza 17-calową matrycą, MSI Creator 17 zapewnia też najmocniejsze komponenty / Foto: MSI



W kwestii wydajności jest jeszcze lepiej niż w wariancie MSI Creator Z16. W laptopie skrywa się zaawansowany procesor Intel Core i9 11 generacji, karty graficzne z serii Nvidia GeForce RTX 3000 i równie dużo pamięci RAM czy inne właściwości, co poprzednio wypisane. Taka moc powinna wystarczyć nawet do renderowania filmów w 8K, tworzenia złożonych animacji 3D czy bardzo zaawansowanej obróbki grafiki wektorowej i rastrowej.



Najbardziej kompaktowy ze stawki MSI Creator 15 również z dobrymi parametrami

Najmniejszy z całej trójki Creatorów jest MSI Creator 15. W jego przypadku 15-calowy ekran True Pixel o rozdzielczości 4K ma pełne pokrycie przestrzeni barw AdobeRGB, a fabryczna kalibracja zweryfikowana przez CalMAN nie przekracza Delty-E na poziomie 2. W kwestii pozostałych technikaliów mamy bardzo podobny wybór podzespołów i złącz, ale w przeciwieństwie do poprzednich pozycji, MSI dodało do niego procesory Intel Core i7 10 generacji.



Dotykowy ekran, to jeszcze większe możliwości / Foto: MSI



Największą zaletą Creatora 15 na tle wyżej wymienionych laptopów jest wielkość. Najbardziej kompaktowa propozycja z bateria 99,9 Whr została zamknięta w nie tak dużej obudowie, a waga całości wynosi 2,1 kilograma. Co ciekawe, w aktualnie trwającej promocji (do 31 października 2021 roku) z całą serią Creator, można otrzymać pakiet oprogramowania Creator Software Pack o wartości ponad 500 dolarów. W jego skład wchodzi m.in. Luminar 4, Movie Edit Pro Plus 2022 czy Acid Music Studio.



Źródło i foto: MSI

