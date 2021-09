Rejestrator samochodowy Mio MiVue C450 ze szczegółową nocną wizją

Mio w kamerze MiVue C450 postawiło na jak najlepszą jakość po zmroku i w deszczu

Jesienno-zimowy czas, to najgorsza pora dla kierowców. Coraz więcej godzin na dobę bez słonecznego światła i gorsze warunki atmosferyczne. Te kwestie mocno wpływają na jakość obrazu, szczególnie w tańszych wideorejestratorach do samochodów. Mio w najnowszym modelu zadbał mocniej właśnie o ten aspekt.Firma wyposażyła kamerę samochodową Mio MiVue C450 w matrycę Sony premium Starvision CMOS i funkcję Night Vision Pro. Takie połączenie według producenta umożliwia "perfekcyjne dostrajanie obrazu z odpowiednio dopasowaną jasnością i płynnością nagranego filmu, nawet przy niewielkiej ilości światła. W Mio MiVue C450 zastosowano wysokiej jakości szklane soczewki, które w przeciwieństwie do tych plastikowych są o wiele bardziej wytrzymałe oraz mają większą odporność na zmiany temperatury."