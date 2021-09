Pamiętacie o Technics? Zaprezentowali nowe słuchawki bezprzewodowe

Jak możemy przeczytać w oficjalnym komunikacie na temat Technics EAH-AZ60 - "Komora akustyczna optymalizuje przepływ powietrza tworząc potężne basy i wzmacniając dźwięku w średnich zakresach. Nowy harmonizator zapewnia niespotykany dotąd zakres naturalnych dźwięków. Membrana z biocelulozy znajdująca się w sercu 8-milimetrowego przetwornika dynamicznego zapewnia czysty i autentyczny dźwięk." Za to Technics EAH-AZ40 mają przetworniki o średnicy 6 mm i niewiele mniej zaawansowaną konstrukcję.Firma wyposażyła sprzęt w zaawansowane mechanizmy redukcji szumów, szczególnie wyższy model. W jego przypadku "podwójna hybrydowa redukcja szumów firmy Technics składa się z technologii Feedforward oraz Feedback. To rozwiązanie wychwytuje hałas zarówno na zewnątrz słuchawek oraz wewnątrz." Za to oba modele mogą pochwalić się obecnością trybów Ambient oraz Attention w kwestii izolacji hałasu otoczenia. Pierwszy całkiem eliminuje pobliskie odgłosy, a drugi przepuszcza dźwięki o zakresie częstotliwości ludzkiego głosu, co przyda się w niektórych sytuacjach.

Słuchawki Technics EAH-AZ40 / Foto: Technics

Zależnie od włączenia trybu NC (tylko w wyższym wariancie) standardowo oba modele mogą pracować do 7-7,5 godziny, a z doładowaniem w etui do 24-25 godzin. Jeśli jednak używamy LDAC, to tylko 4,5-5 godzin (bez doładowania w etui). Dostarczenie prądu do samych słuchawek zajmuje około 2 godzin, a do etui 2,5 godziny, za to na raz do obu urządzeń 3-3,5 godziny. Nie trzeba martwić się o pot lub deszcz, sprzęt zapewnia odporność na zachlapania zgodnie z normą IPX4. Słuchawki mają warianty w kolorze białym i czarnym, a EAH-AZ40 dodatkowo w różowym. Nie podano szczegółów ceny i dostępności.Źródło i foto: Technics