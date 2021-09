HTC z ważną premierą już 14 października

W drodze zupełnie nowy produkt.

SAVE THE DATE: @htcvive #gowiththeflow October 14 at 11 a.m. EDT (join at 10:30 a.m. EDT for a special VR experience) https://t.co/PIPL0VXTF7 pic.twitter.com/KA7ufFRfjL — HTC (@htc) September 27, 2021

Co może szykować HTC?

Niewiele słyszymy w ostatnim czasie o HTC, mimo iż firma ciągle działa i oferuje produkty z różnych kategorii. Jeśli możemy jednak mówić o jakiejkolwiek branży, w której tajwański producent jeszcze cokolwiek znaczy, to na pewno są to akcesoria do obsługi wirtualnej rzeczywistości sygnowane marką Vive. Są to sprzęty cenione przez entuzjastów i profesjonalistów, choć nie tak popularne, jak te oferowane przez Oculusa, czy Sony.Na oficjalnym profilu HTC na Twitterze pojawił się wpis zapowiadający konferencję, na której mamy zobaczyć zupełnie nowy produkt. Firma nie zdradza żadnych szczegółów, poza dokładną datą i godziną wydarzenia - 14 października, godzina 11:00 czasu EDT, czyli 17:00 w naszej strefie.Hasło przewodnie konferencji to „Go with the Flow”, czyli “Idź z nurtem”.W sieci pojawiło się wiele teorii dotyczących tego, co może chcieć zaprezentować tajwańska korporacja. Niejasną wskazówkę zostawił sam producent, który przy poście z datą wydarzenia opublikował zdjęcie przedstawiające dwa niewielkie przedmioty. Ciężko określić, czym dokładnie są widoczne na zdjęciu rzeczy, jednak możliwe, że to premierowe urządzenia w fabrycznych pokrowcach.Według informacji, do których dotarł portal UploadVR, powołując się na zarejestrowane patenty i przedstawione wcześniej koncepty, może to być na przykład kompaktowy zestaw do VR. Akcesorium miałoby być zasilane energią ze smartfona lub komputera. Z drugiej strony, “podążanie za nurtem” i dodatkowy wpis przy rejestracji znaku towarowego “VIVE FLOW” mógłby wskazywać bardziej na okulary do rzeczywistości rozszerzonej. W najmniej spektakularnym wariancie zakładanym przez ekspertów, otrzymamy po prostu nowy kontroler i zestaw słuchawkowy.Ostatnie produkty, jakie zaprezentowało HTC, to gogle Vive Focus 3 i, które ujrzały światło dzienne w maju.Źródło: UploadVR / fot. tyt. HTC