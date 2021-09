Huawei Mate 50 - znamy procesor i przybliżoną datę premiery

Źródło: Instalki

Wyśrubowana specyfikacja z poważnym brakiem

Popularne, chińskie źródło przecieków (Digital Chat Station) donosi, że Mate 50 będzie wyposażony w chipset Snapdragon 898, czyli następcę najmocniejszego na rynku Snapdragona 888. Układ będzie jednak specjalną wersją, pozbawioną modułu 5G, co oznacza, że flagowiec Huaweia będzie skazany tylko na łączność starszej generacji. O ile ten brak nie będzie miał może tak dużego znaczenia na początku, to w perspektywie roku, lub dwóch lat, może okazać się naprawdę bolesny, szczególnie w przypadku smartfona za kilka tysięcy złotych.Z pozytywów, warto wspomnieć, że Snapdragon 898 zapowiada się naprawdę mocarnie. Chipset zostanie wykonany w 4-nanometrowym procesie technologicznym, a główny rdzeń Cortex-X2 będzie miał częstotliwość taktowania do 3,0 GHz. Poza tym, znajdziemy w nim trzy rdzenie Cortex-A710, rozpędzające się do 2,5 GHz i cztery energooszczędne rdzenie Cortex-A510, każdy o częstotliwości 1,79 GHz. Za renderowanie grafiki odpowie GPU Adreno 730.Źródło: Notebookcheck / fot. tyt. Instalki