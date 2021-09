TOP5 robotów sprzątających z funkcją automatycznego usuwania brudu

Sprawdź polecane modele.

Rynek robotów sprzątających rozwija się bardzo dynamicznie, a w ostatnim czasie w sprzedaży pojawia się coraz więcej urządzeń ze stacją bazową zawierającą specjalny zbiornik na kurz. Takie rozwiązanie oznacza, że po zakończeniu sprzątania nie musimy opróżniać niewielkiego zbiornika w samym robocie. Kurz i inne nieczystości zasysane są do specjalnego worka znajdującego się w stacji dokującej. To niezwykle wygodne rozwiązanie sprawia, że roboty sprzątające stały się jeszcze bardziej autonomiczne.W komentarzach oraz na naszych grupach na Facebooku często widzimy pytania dotyczące wyboru robota sprzątającego z pojemnikiem na kurz. Jaki model wybrać? Urządzeń na rynku jest całkiem sporo, ale w tym artykule wybraliśmy urządzenia godne uwagi. Część z nich mieliśmy już okazję przetestować.ROIDMI EVE Plus to zdecydowanie najbardziej korzystna cenowo propozycja spośród robotów z funkcją samoopróżniania. Co ważne, sprzęt wydaje komunikaty w języku polskim!Odkurzacz marki ROIDMI to wielofunkcyjny robot sprzątający, który poza zautomatyzowanym czyszczeniem dywanów i podłóg w pomieszczeniach jest w stanie także mopować powierzchnie płaskie. Ten niemalże bezobsługowy sprzęt sam zmapuje pomieszczenia, a w razie niskiego stanu naładowania będzie w stanie wrócić do bazy, naładować baterię i kontynuować swoje zadania. Za sprawą 30 czujników, systemu lidar LDS 4. generacji oraz opcji stawiania wirtualnych ścian nie spadnie ze schodów, ani nie wjedzie w żadne miejsce, w którym nie powinien się znaleźć. ROIDMI EVE Plus może także pochwalić się dużą mocą ssania. Mamy tu do czynienia z mocą na poziomie 2700 Pa, co jest jedną z najwyższych wartości na rynku. Zbiornik na kurz ma pojemność 300 ml, ale do dyspozycji oddano nam także duży worek znajdujący się w stacji ładującej, który pomieści aż 3 litry nieczystości zebranych z podłóg.Stacja ładująca wyposażona jest w dotykowy ekran LED, który oprócz tego, że pokazuje stan naładowania robota to oferuje także funkcję dezodoryzacji i sterylizacji pojemnika z kurzem. Program potrzebuje ok. 30 minut by pozbyć się potencjalnie nieprzyjemnych zapachów. ROIDMI EVE Plus wyposażono w baterię o pojemności 5200 mAh dzięki czemu robot jest w stanie wysprzątać pomieszczenie o wymiarach 250 m2 w ciągu jednego cyklu.Robot ROIDMI EVE Plus dostępny jest w korzystnej cenie - w sklepie RTV EURO AGD kupicie go za 1744 zł Roomba serii j7 to bardzo zaawansowany sprzęt, ale jego cena nie należy do najniższych.Dzięki nawigacji PrecisionVision, która wykrywa zagrożenia i omija je w czasie rzeczywistym, przeszkody znajdujące się na podłodze nie powinny stanowić problemu. Robot uczy się optymalnego sposobu poruszania i zapamiętuje określone pomieszczenia oraz meble, aby odkurzać jak najbardziej efektywnie. Potrafi także automatycznie rozpocząć odkurzanie, kiedy domownicy wychodzą oraz kończyć je, kiedy wracają.Roomba j7+ wyposażona jest w 3-stopniowy system sprzątania, który razem z 2 gumowymi szczotkami do wszystkich powierzchni oraz szczotką do sprzątania przy krawędziach zapewni niezwodną i skuteczną pracę.iRobot Roomba j7+ kosztuje w polskich sklepach 4499 zł.IMILAB V1 działający w ekosystemie Xiaomi to kolejny robot, który przeszedł testy w naszej redakcji . Sprzęt zasilany akumulatorem o pojemności 5200 mAh jest w stanie pracować samodzielnie od 100 do 250 minut, w zależności od wybranego trybu wydajności pracy. Czas ładowania od zera do pełna sięga maksymalnie 6 godzin, ale robot doładowuje się każdorazowo po powrocie do stacji dokującej. Urządzenie jest niemal całkowicie bezobsługowe.Maksymalne ciśnienie ssania w przypadku IMILAB V1 wynosi 2700 Pa. To dostatecznie dużo, by sprzęt skutecznie usuwał nieczystości z podłóg i dywanów. Efektywność odkurzania maksymalizuje technologia automatycznego rozpoznawania różnych nawierzchni. Robot po wjechaniu na dywan przestanie mopować, a gdy znajdzie się na powierzchni z dłuższym włosiem, zwiększy siłę ssania. Wbudowany pojemnik na kurz ma pojemność 300 ml, a robot opróżnia go samodzielnie przy każdym powrocie dostacji bazowej, z którą zintegrowano kosz na brud o pojemności aż 3 litrów. Mało który robot sprzątający to potrafi.Jak przystało na wysokiej klasy robota sprzątającego, IMILAB V1 oferuje również funkcję mopowania - po stronie użytkownika leży napełnienie pojemnika na wodę mieszczącego 250 ml cieczy.Ile kosztuje IMILAB V1? Urządzenie znajdziecie na AliExpress , a cena po odebraniu kuponów zniżkowych wynosi. Oferta obejmuje dostawę z Polski oraz 2-letnią gwarancję producenta.Najnowszy robot sprzątający od marki Dreame kojarzonej głównie z odkurzaczami pionowymi.Dreame Bot Z10 Pro to zaawansowany robot ze stacją dokującą połączoną z 4 litrowym pojemnikiem na kurz. Jak podaje producent, worek jest w stanie pomieścić do ponad dwóch miesięcy kurzu i zabrudzeń bez konieczności wymiany na nowy.Z10 Pro korzysta ze zmodernizowanego systemu LiDAR by zbudować szczegółowe mapy pomieszczeń. Robot jest w stanie automatycznie rozpoznawać obiekty, takie jak meble czy kable i inteligentnie je unikać. Z10 Pro zidentyfikuje także dywany i odpowiednio dostosuje moc ssania by je dokładnie wyczyścić. Bateria o pojemności 5200 mAh zapewnia do 2,5 godziny pracy. Mocny silnik o mocy 600W podczas pracy emituje 80dB hałasu.Robot ma także funkcję mopowania - wyposażono go w 150 ml zbiornik na wodę. Urządzenie obsługuje 3 poziomy przepływu wody i rozpyla ją odpowiednio by uniknąć wycieków i nadmiernego zwilżenia podłogi.Robot sprzątający Dreame Bot Z10 Pro kosztuje aktualnie ok. 2160 zł . Oferta obejmuje dostawę z Polski, a producent zapewnia 24-miesięczną gwarancję.Lydsto R1 to kolejny, a zarazem przystępny cenowo robot sprzątający, który sam się opróżnia.W skład zestawu Lydsto R1 wchodzi nie tylko robot sprzątający, ale także stacja bazowa, pełniąca dwojaką funkcję. Występuje ona w roli ładowarki oraz kosza na śmieci. Gdy robot zakończy proces odkurzania i wróci do "bazy", stacja dokująca automatycznie zacznie wysysać odpady z pojemnika odkurzacza, transportując je do szczelnego worka o pojemności aż 3 litrów, za pośrednictwem rury o długości 43 centymetrów. Stację wyposażono w silnik o prędkości obrotowej 50000 obr./min., który zapewnia mu siłę ssania na poziomie 30 kPa.Lydsto R1 zasysa powietrze z siłą 2,7 kPa, co pozwala mu skutecznie zbierać z podłóg i dywanów mikrocząsteczki kurzu, włosy, okruchy i wszelkie inne zanieczyszczenia. Sprzęt dysponuje sterowanym elektronicznie zbiornikiem na wodę. To użytkownik decyduje jak dużo wody z pojemnika ma zużywać robot, uzależniając to od mopowanej powierzchni. Woda jest ponoć równomiernie rozprowadzana, bez pozostawiania zacieków. Warto wspomnieć o funkcji rozpoznawania dywanu - gdy Lydsto R1 wykryje, że znajduje się na jego powierzchni, odetnie natrysk wody i przejdzie w tryb odkurzania dywanów.W przeciwieństwie do tańszych konstrukcji, Lydsto R1 otrzymał precyzyjny radarowy czujnik laserowy LDS, z autonomicznym algorytmem pozycjonowania i zintegrowaną nawigacją Lysmart V5, globalnym planowaniem i mapą budowaną na przestrzeni każdej milisekundy przejazdu.Lydsto R1 ma baterię o pojemności 5200 mAh, zapewniającą nawet 150 minut pracy, w zależności od wybranego trybu działania.Cena Lydsto R1 nie jest wygórowana - odkurzacz kupicie za ok. 1750 zł na AliExpress . Oferta obejmuje dostawę z Polski.