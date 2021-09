Sony wprowadza dwa nowe modele słuchawek: WH-XB910N i WF-C500

Nowości audio.

Extra Bass ponad normę

Czysty dźwięk w trakcie rozmów

WH-XB910N - hałas im nie straszny

Komfort użytkowania

Wydajny akumulator

Solidne wykonanie

Typ słuchawek: Zamknięte, dynamiczne

Przetwornik akustyczny - 40 mm

Impedancja: 48 omów (połączenie przewodem słuchawkowym, urządzenie włączone), 16 omów (połączenie przewodem słuchawkowym, urządzenie wyłączone)

Pasmo przenoszenia Tryb Aktywny: 7- 25 000 Hz

Pasmo przenoszenia (Komunikacja Bluetooth): 20-20 000 Hz (próbkowanie 44,1 kHz) / 20-40 000 Hz (LDAC, próbkowanie 96 kHz, 990 kb/s)

Przybliżona waga to około 252 g

Słuchawki WF-C500 - lekkie, małe, poręczne

Małe etui i niezły akumulator

Dodatkowe rozwiązania wpływające na komfort użytkowania

Typ słuchawek: Zamknięte, dynamiczne

Przetwornik akustyczny - 5,8 mm

Pasmo przenoszenia (Komunikacja Bluetooth): 20-20 000 Hz (próbkowanie 44,1 kHz)

Przybliżona waga to około 35 g

Cechy wspólne: Google Fast Pair i 360 Reality Audio

Warianty i dostępność produktów Sony

W dniu dzisiejszym firma Sony ogłosiła wprowadzenie na polski rynek dwóch bezprzewodowych modeli słuchawek. Ceny nowych produktów mają oscylować w granicach 900 zł za nauszne (WH-XB910N) oraz 350 zł za kompaktowe (WF-C500).Słuchawki nauszne WH-XB910N wyróżniają się wyjątkową jakością basu. Dzięki technologii EXTRA BASS odtwarzają niezwykle głęboki, dynamiczny dźwięk. Specjalny kanał basowy w obudowie słuchawki oraz zwiększona szczelność przestrzeni pomiędzy przetwornikiem akustycznym a błoną bębenkową, pozwalają precyzyjnie oddać rytm utworu. W produkcie WH-XB910N Sony zastosowało system DSEE (Digital Sound Enhancement Engine), który zwiększa autentyzm brzmienia, przywracając wytłumione dźwięki i wysokie częstotliwości.Aby zapewnić czystość i dokładność głosu podczas rozmów telefonicznych, WH-XB910N oferują technologię Precise Voice Pickup z dwoma wbudowanymi mikrofonami i zaawansowanym przetwarzaniem sygnału audio.Model ten został wyposażony w system redukcji hałasu, składający się m.in. z dwóch mikrofonów. Pozwalają one przechwycić więcej dźwięków z zewnątrz, a w rezultacie zapewnić naturalne wrażenie i kontakt z otoczeniem. Aplikacja „Sony Headphones Connect” umożliwia kontrolę nad poziomem słyszalności dźwięków otoczenia. Oznacza to, że niepożądane dźwięki po prostu nie zostaną wpuszczone na imprezę.Sony zaimplementowało do WH-XB910N kilka tzw. inteligentnych funkcji. Jedną z nich jest Adaptive Sound Control. Rozwiązanie to wykrywa, gdzie jest i co robi użytkownik, po czym koryguje ustawienia dźwięków otoczenia i tworzy idealne warunki do słuchania - zarówno w tłumie, jak i w cichym pokoju. Według producenta opcja ta ma możliwość rozpoznawania często odwiedzanych miejsc, takich jak np. biuro, siłownia czy ulubiona kawiarnia, i dostosowywania dźwięku do otoczenia.Użytkownik ma w zasięgu ręki wszystkie potrzebne funkcje. Dotykając panelu z boku słuchawek lub przesuwając po nim palcem, może zmieniać utwory, regulować głośność, odbierać telefony lub inicjować połączenia. Aby szybko odzyskać kontakt z otoczeniem, wystarczy położyć dłoń na obudowie słuchawki, co spowoduje natychmiastowe przepuszczenie dźwięków otoczenia. Egzemplarz WH-XB910N jest zgodny z Asystentami Googla, Siri i Alexa.Produkt został wyposażony w funkcję połączenia wielopunktowego, zapewniającą współpracę z dwoma urządzeniami Bluetooth równocześnie. Oznacza to, że gdy zadzwoni telefon, automatycznie zostanie on wybrany jako źródło dźwięku. Do przełączenia aktywnego urządzenia potrzebne jest tylko naciśnięcie przycisku.WH-XB910N mogą pracować bez ładowania nawet przez 30 godzin. W przypadku bardzo niskiego poziomu baterii, 10-minutowe ładowanie akumulatora za pomocą opcjonalnego zasilacza sieciowego umożliwia użytkowanie przez kolejne 4,5 godziny.Sony w modelu WH-XB910N do wykonania nauszników wykorzystał syntetyczną skórę i poliuretan, co zapewnia komfort w trakcie słuchania muzyki, oglądania filmów i telewizji.Atutem słuchawek jest poręczna, ułatwiająca przenoszenie konstrukcja z obracanymi do wewnątrz nausznikami. Dzięki niej mieszczą się one w niewielkim, wytrzymałym etui, w którym znajduje się także kabel do podłączenia przewodowego.Bezprzewodowe słuchawki douszne WF-C500 mają kompaktową konstrukcję, która dobrze dopasowuje się do małżowiny usznej. Według producenta mimo małych wymiarów odznaczają się one dobrą jakością dźwięku, między innymi za sprawą systemu DSEE (Digital Sound Enhancement Engine).Przyciski funkcji w WF-C500 służą nie tylko do włączania i zatrzymywania odtwarzania, zmieniania utworów i regulacji głośności, ale również pozwalają aktywować asystenta głosowego Google lub Siri, by odbierać telefony bez sięgania po smartfon.Jedno naciśnięcie przycisku wystarcza również do włączenia preferowanego asystenta głosowego w celu uzyskania wskazówek dojazdu, odtwarzania muzyki lub wysyłania wiadomości. Wbudowany mikrofon o wysokiej jakości pozwala swobodnie rozmawiać przez telefon i zapewnia wyraźniejszy dźwięk.Do przechowywania i ładowania słuchawek WF-C500 służy miniaturowe, cylindryczne etui. Swobodnie zmieści się ono w małej torebce, czy kieszeni.Model WF-C500 może pracować na akumulatorze przez 10 godzin. Dzięki poręcznemu etui z funkcją ładowania łączny czas pracy wynosi do 20 godzin. W razie potrzeby można skorzystać z funkcji szybkiego ładowania i w ciągu 10 minut uzyskać zapas energii nawet na kolejną godzinę słuchania.Producent zastosował w WF-C500 normę IPX4, co oznacza, że słuchawki są odporne na pot i pryskającą wodę – można ich więc używać w prawie każdych warunkach.Jak informuje Sony, urządzenie zostało wyposażone w stabilne i niezawodne łącze Bluetooth, zapewniające ciągłość i bezproblemową transmisję dźwięku. Mikroukład Bluetooth przesyła sygnał do obu słuchawek równocześnie, a zoptymalizowana konstrukcja anteny przyczynia się do dalszego polepszenia wrażeń.Modele WF-C500, WH-XB910N są zgodne z funkcją Google Fast Pair, służącą do szybkiego i wygodnego parowania z urządzeniami z systemem Android. Z kolei funkcja Swift Pair pozwala szybko sparować słuchawki z komputerem z Windows 10 przez łącze Bluetooth.Oba egzemplarze umożliwiają odtwarzanie utworów 360 Reality Audio z uwzględnieniem kształtu i wielkości ucha słuchacza. 360 Reality Audio pozwala czuć się jak na koncercie lub słyszeć muzykę tak, jak uczestnicy sesji nagraniowej ulubionego wykonawcy.WF-C500 będą dostępne w kolorze: czarnym, białym, miętowym i koralowym. Do sprzedaży trafią w październiku 2021 r.WH-XB910N będzie można nabyć od października 2021 r. W ofercie znajdą się dwie odmiany kolorystyczne: czarna i niebieska.Źródło: Sony, własne