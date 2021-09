Xiaomi oficjalnie potwierdza: seria Civi tylko dla rynku chińskiego

To już niestety pewne.

Źródło: Xiaomi / Weibo



Smartfon wyposażony został w AMOLED-owy ekran o przekątnej 6,55 cala, który charakteryzuje się rozdzielczością Full HD+ i odświeżaniem 120 Hz.



Całość na rynku chińskim wyceniona została na niespełna 1600 zł. To dobra cena za tak wyposażony smartfon. Jeśli zastanawiasz się nad jego zakupem to jest pewien problem. Według oficjalnego komunikatu Xiaomi, urządzenie dedykowane jest tylko i wyłącznie na rynek chiński. Nie zostanie ono niestety wprowadzone do sprzedaży w innych krajach, nawet jak miało to już miejsce, pod zmienioną nazwą.



Źródło:



Smartfon wyposażony został w AMOLED-owy ekran o przekątnej 6,55 cala, który charakteryzuje się rozdzielczością Full HD+ i odświeżaniem 120 Hz. Xiaomi Civi napędzany jest Snapdragonem 778G, któremu towarzyszyć może w zależności od wariantu 8 lub 12 GB pamięci RAM. Za zdjęcia odpowiedzialne są sensory: 32-megapikselowy z przodu do selfie, a także 64-megapikselowy z tyłu wspomagany 2-megapikselowym aparatem do makro. Wbudowany akumulator dysponuje pojemnością 4500 mAh i wspiera szybkie ładowanie z wykorzystaniem dołączonej do zestawu, 55-watowej ładowarki.Całość na rynku chińskim wyceniona została na niespełna 1600 zł. To dobra cena za tak wyposażony smartfon. Jeśli zastanawiasz się nad jego zakupem to jest pewien problem. Według oficjalnego komunikatu Xiaomi, urządzenie dedykowane jest tylko i wyłącznie na rynek chiński. Nie zostanie ono niestety wprowadzone do sprzedaży w innych krajach, nawet jak miało to już miejsce, pod zmienioną nazwą.Źródło: Android Authority / fot. tyt. Xiaomi/Weibo

Xiaomi Civi to nowa seria smartfonów chińskiej marki. Podczas premiery poznaliśmy specyfikacje techniczną tych urządzeń oraz ich cenę na rynku w Chinach. Pomimo, że Civi może nie wyróżnia się niczym nadzwyczajnym pośród innych smartfonów Xiaomi to był oczekiwany wśród potencjalnych odbiorców na całym świecie. Jak się jednak okazuje, większość z nich może o nim zapomnieć, przynajmniej jeśli chodzi o oficjalną dystrybucję.Przypomnijmy, Xiaomi Civi to linia smartfonów, którego głównym atutem mają być piękne zdjęcia wykonane przy użyciu przedniego smartfonu. Jego stylistyka sugeruje, że stworzony został z myślą o płci pięknej i z pewnością kierowany jest do młodszych odbiorców aktywnie korzystających z mediów społecznościowych.