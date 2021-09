Samsung Galaxy Z Flip 3 w teście wytrzymałości. Nie spodziewałem się, że tak mu pójdzie

Koreańczycy odrobili lekcję.





Samsung Galaxy Z Flip 3 okazał się wytrzymały





Składane smartfony Samsunga przeszły naprawdę sporą drogę - i sami musicie to przyznać. Od pierwszego modelu Galaxy Z Fold faktycznie zobaczyliśmy sporo ulepszeń. Koreańczycy wypuścili niedawno na rynek model Galaxy Z 3 Flip , który nawiązuje do kultowych już urządzeń z klapką. Pomimo tego, że cała konstrukcja bazuje na zaawansowanym zawiasie oraz składanym ekranie… w teście wytrzymałości poradziła sobie nadzwyczaj dobrze.Sprzęt został już niemalże zgodnie z tradycją wzięty na warsztat przez youtubera JerryRigEverything.Jak to zwykle bywa, test wytrzymałości u JerryRigEverything rozpoczął się od rysowania ekranu - tutaj wyświetlacz poddał się na 6 z 10-stopniowej skali. To mniej więcej standard u obecnych flagowców, które poddają się pomiędzy 6 a 7 punktem. W kontekście przypalania ekranu, ekran Galaxy Z Flip 3 poddał się po 25 sekundach. Zarówno wewnętrzny, jak i zewnętrzny ekran przypalił się.Co ciekawe, warto zwrócić uwagę na to, jak zadziałał zawias urządzenia po wypełnieniu go brudem. Całość działała cicho i sprawnie. To zdecydowanie ogromne ulepszenie względem poprzedniej generacji smartfonów Samsunga. JerryRigEverything pochwalił ten element we wspomnianym flagowcu.Mnie personalnie najbardziej zaskoczył test wyginania przeprowadzony przez youtubera. Myślałem, że Galaxy Z Flip 3 pęknie albo złamie się - nic takiego się nie stało. Okazuje się, że nawet wyświetlacz umieszczony w tym urządzeniu pozostał na swoim miejscu i przeżył praktyczny test siły.Trzeba przyznać, że Samsung naprawdę postarał się ze swoim składanym flagowcem. Wiadomo już, że Koreańczycy rozwijają także kolejne technologie, które w przyszłości jeszcze lepiej zabezpieczą składaną konstrukcję.Podobnymi rozwiązaniami może pochwalić się także LG - firma niedawno informowała o przełomie w zakresie wyświetlaczy do składanych urządzeń.Co o tym wszystkim sądzicie? Spodziewaliście się takiej wytrzymałości nowego Z Flipa?Źródło: YouTube / fot. zrzut ekranu z filmu YT