Honor w końcu wraca do Europy. Znamy datę premiery smartfonów

Co najważniejsze, będą miały usługi Google.

Honor 50 namiesza w średniej półce

Pierwszy smartfon “nowego” Honora to urządzenie reprezentujące solidną średnią półkę. Za wydajność odpowiada chipset Snapdragon 778G z 8 GB pamięci RAM i 128 GB przestrzeni na pliki. Honor 50 jest wyposażony w 6,57-calowy ekran Full HD+ wykonany w technologii AMOLED z odświeżaniem do 120 Hz i delikatnie zagiętymi krawędziami. Wbudowana bateria ma pojemność 4300 mAh i obsługuje ładowanie z maksymalną mocą 66 W. Tak jak wspomniałem wyżej, model będzie wspierał na naszym kontynencie łączność 5G.



Europejska wersja urządzenia ma pracować pod kontrolą



Świetna wiadomość dla użytkowników, nieco gorsza dla producentów smartfonów - już w przyszłym miesiącu na europejski rynek powróci znana i lubiana w przeszłości marka Honor. Tym razem bez patronatu Huaweia i piętna międzynarodowych sankcji, ale za to ze wsparciem dla usług Google i 5G.Donosi o tym portal Winfuture.de, powołując się na informacje zawarte w zaproszeniach na berlińską konferencję, która odbędzie się 26 października. Dotarły one podobno już do części dziennikarzy, którzy jako pierwsi poznają wszystkie szczegóły dotyczące modeli i ich cen.Według źródła, sprzedaż urządzeń ma ruszyć 27 października i wszystko wskazuje na to, że na pierwszy ogień pójdzie model Honor 50, któremu towarzyszyć ma tańsza i nieco okrojona wersja - Honor 50 Lite. Istnieje duża szansa, że Polska znajdzie się na liście pierwszych krajów, do których trafią te modele, ponieważ smartfony linii Honor cieszyły się u nas w przeszłości sporym powodzeniem.Zapewne w zależności od tego, jak przyjmą się wspomniane urządzenia, firma będzie planowała dalszą ekspansję. Warto wspomnieć, że producent ma jeszcze zanadrzu na przykład flagowy model Magic 3 , czy świeżego ultrabooka z Windowsem 11 - V14