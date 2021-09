Android TV w odwrocie. Popularność TV boxów z systemem Google spada

Jeśli chcemy zaopatrzyć swój telewizor lub monitor z głośnikami w przystawkę smart TV, to najczęściej wybieramy model oparty na Androidzie. To nic dziwnego dla Europejczyków, którzy często sięgają po Xiaomi Mi Box S, ale okazuje się, że globalna popularność telewizyjnej wersji systemu Google spada. W innych regionach świata Android TV nie ma się już tak dobrze.W drugim kwartale 2021 roku Android TV był podstawą oprogramowania około 26 proc. zaawansowanych przystawek telewizyjnych. To wciąż znaczący udział, ale w 2015 roku Google zgarniało dla siebie aż 40 proc. rynku. Urządzenia z zielonym robotem TV musiały ustąpić miejsca głównie oprogramowaniu open-source Reference Design Kit (RDK) i specjalnym wersjom Linuxa.

Udział Android TV od 2015 roku systematycznie maleje, udziały przejmuje głównie RDK / Foto: Dataxis

Azja i Ameryka upodobały TV boxy na Android TV

O ile w przypadku kupowanych niezależnie urządzeń sprawa ma się nieco inaczej i Google jest podgryzane przez m.in. Apple czy Amazona, tak do listy smart przystawek kwalifikują się też zaawansowane dekodery dostawców płatnej telewizji. To one w obu Amerykach i niektórych innych regionach stawiają na RDK lub Linuxa i mocno wpływają na finalne wyniki.Głównym obszarem, gdzie Android TV zdobył szeroką popularność jest Azja i Pacyfik. Prawie 70 proc. przystawek smart TV z tą platformą pochodzi ze wspominanego regionu. Europa mimo mniejszego zaludnienia również ma swój ogromny kawałek toru wynoszący minimalnie ponad 25 proc. To nic dziwnego, jeśli weźmiemy pod uwagę, że nawet sporo usługodawców telewizji oferuje opcjonalne dekodery z Androidem TV (np. Play do usługi Play Now TV czy) do obsługi internetowej edycji swojego portfolio.