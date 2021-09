Tania elektronika w Netto. Jeden z gadżetów to nie lada gratka

Pełna lista urządzeń.

Wyprzedaż elektroniki w Netto - od 27.09.2021

Wyprzedaże taniej elektroniki w polskich sklepach budzą spore zainteresowanie czytelników naszego serwisu. W związku z powyższym spieszymy z informacją na temat kolejnej wyprzedaży gadżetów, tym razem odbywającej się w supermarketach Netto. Poniżej znajdziecie kompletną listę produktów, sprzedawanych w całkiem przystępnych cenach.W sklepach Netto pojawiły się już produkty z oferty "zdrowie pod kontrolą", ale oferta na ten tydzień jest znacznie większa. W Netto zadebiutują też akcesoria do smartfonów - trafią na sklepowe półki od 30 września.Kuszącą propozycją są słuchawki TWS z etui ładującym, sprzedawane po 29 złotych.Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z gazetki NettoNa sklepowych półkach pojawią się też kable z końcówkami magnetycznymi 3 w 1 (micro USB, USB-C, Lightning) w cenie 18 lub 24 złotych. Zwykłe kabelki w oplocie z jedną końcówką kosztowały będą 13 złotych. Uniwersalna ładowarka sieciowa z dwoma wyjściami USB-A stanowi wydatek rzędu 22 złotych, a silikonowy uchwyt samochodowy - 13 złotych.Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z gazetki NettoUwagę zwracają też uchwyty samochodowe. Akcesoria, w których zamocować można tablet lub telefon sprzedawane będą w dwóchwariantach, po 22 złotych. To na tablet pozwala mocować go na zagłówku, wariant na telefon mocowany jest do szyby. Konsumenci będą mogli nabyć też uniwersalny, składany stojak biurkowy na smartfon lub tablet w cenie 10 złotych.Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z gazetki NettoPierwszą z propozycji jest termometr wielofunkcyjny z dużym ekranem LCD i zapisem do 32 pomiarów temperatury. Urządzenie wykonuje pomiar bezprzewodowo, z odległości 5-15 centymetrów i wyświetla wynik zaledwie po 1 sekundzie. O podwyższonej temperaturze informuje użytkownika alarmem. Cena: 59 złotych.Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z gazetki NettoPulsoksymetr to urządzenie dla osób zmagających się z chorobami płuc, astmą oraz dla sportowców. Gadżet monitoruje poziom natlenienia krwi i umożliwia szybki, bezbolesny pomiar. Cena: 49 złotych.Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z gazetki NettoTrzeci z produktów jest specjalistycznym inhalatorem - nebulizatorem kompresorowym. W wycenionym na 89 złotych zestawie znajdują się dwie maski o różnej wielkości, ustnik oraz dziesięć wymiennych filtrów.Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z gazetki NettoCiśnieniomierz naramienny z funkcją wykrywania arytmii to sprzęt nie tylko dla osób starszych - na nadciśnienie cierpi dużo młodych osób. Urządzenie zapisuje maksymalnie 90 pomiarów z datą i godziną, mierząc przy okazji tętno. Wariant naramienny kosztuje 55 złotych, nadgarstkowy - 35 złotych.Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z gazetki NettoNajciekawszym produktem wydaje się soniczna szczoteczka do zębów kosztująca zaledwie 36 złotych. Ładowana poprzez złącze USB sprzedawana jest w zestawie z dwoma końcówkami. Minutnik odlicza dwie minuty, przez które użytkownik powinien myć zęby. Soniczna szczoteczka jest znacznie skuteczniejsza od szczoteczek manualnych. Jeśli masz problem z zębami, warto rozważyć zakup takiego gadżetu (lub droższego modelu, gdzie indziej).Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z gazetki NettoOstatnie dwa gadżety to wyceniona na 25 złotych golarka do ubrań z kablem zasilającym, pozwalająca pozbyć się niepożądanych "cicików" oraz waga z pomiarem tkanki tłuszczowej, zawartości wody w organizmie oraz mięśni. Jej dokładność nie będzie wielka, ale waga w cenie 39 złotych nie jest wielkim wydatkiem.Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z gazetki NettoŹródło: mat. własny via Netto