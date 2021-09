Xiaomi Watch Color 2 oficjalnie. Nietypowy zegarek ze świetną baterią

Prawie dwa tygodnie na jednym ładowaniu.

Źródło: Xiaomi



Dla aktywnych

Nie da się ukryć, że Watch Color 2 to akcesorium dedykowane przede wszystkim osobom aktywnym. Dowodem na to jest w pierwszej kolejności stylistyka - zegarek posiada do wyboru sześć kolorowych pasków, wykonanych z gumy. Koperta z kolei może mieć trzy kolory: czarny, biały i niebieski i cechuje się wodoodpornością ATM5.



Smartwatch wyposażono w pulsometr i pulsoksymetr, co pozwoli dokładnie monitorować stan organizmu użytkownika, a komplet modułów lokalizacyjnych (GPS, BeiDou, GLONASS) zadba o bezbłędne rejestrowanie pokonanej trasy, w przypadku biegania, czy innej aktywności na świeżym powietrzu. Wbudowane oprogramowanie obsługuje 117 różnych aktywności, a swoje rezultaty możemy śledzić na okrągłym ekranie AMOLED o średnicy 1,43 cala z zagęszczeniem pikseli wynoszącym 326 ppi.







Watch Color 2 wejdzie do sprzedaży w Chinach 30 września, a jego cena to 999 juanów (nieco ponad 600 złotych). Możliwe, że zegarek trafi na rynek globalny pod inną nazwą - na przykład Watch Revolve 2 albo po prostu Watch 2.



Źródło: Xiaomi / fot. tyt. Xiaomi





