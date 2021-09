Konsole Xbox Series X i S stały się komputerami do nauki zdalnej

Serio, serio.

Xbox Series X/S zamiast komputera?

Edge na konsolach XBox jest niemal identyczny jak wydanie dla PC

Zastanawiasz się nad tym, jaki komputer do gier i nauki zdalnej kupić? Denerwują Cię wysokie ceny kart graficznych i podzespołów komputerowych? Wygląda na to, że najnowsza aktualizacja oprogramowania dla konsol Xbox Series X i S uczyniła z nich niemalże idealne... komputery do nauki zdalnej. Wcale nie żartuję, czytajcie.Kilka dni temu Piotr przekazywał Wam, że na konsolach Xbox w końcu pojawiła się przeglądarką Microsoft Edge , która od kilku miesięcy testowana była w ramach programu Xbox Insider. Wiele osób pomyśli sobie: "ok, przeglądarka internetowa, co z tego?". To z tego, że można w jej obrębie uruchomić całą masę webowych aplikacji, które uczniowie wykorzystują w szkole.Na konsolach Xbox obecnej generacji da się uruchomić nie tylko Discorda. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby w obrębie Edge'a uruchomić pakiet biurowy Microsoft Office lub Google Docs. Przeglądarkowa wersja Microsoft Teams? Oczywiście, że będzie działać! Wyobraź to sobie: możesz brać udział w prowadzonych zdalnie lekcjach z padem w ręku i przed telewizorem. Rzecz jasna nie życzę uczniom polskich szkół, by znowu zostali zamknięci w czterech ścianach...Jeśli zastanawiasz się w tym momencie, czy do Xbox Series X/S można podłączyć klawiaturę i mysz, odpowiadam: tak. Urządzenie Microsoftu otrzymało wsparcie dla przewodowych klawiatur i myszek. Co stoi zatem na przeszkodzie, aby w pewnych zastosowaniach Xbox zastąpił komputer? W zasadzie nic. Przypominam: Xbox Series S kosztuje w licznych promocjach 1099 złotych. W tej cenie nie kupicie lepszego komputera do gier.Microsoft Edge na Xbox wygląda prawie identycznie jak wersja dostępna na PC lub komputery Mac. Zawiera nawet funkcje, takie jak pionowe karty i Kolekcje. Podobnie jak Edge na PC i smartfonach, wersja Xbox synchronizuje wszystkie ustawienia użytkownika, ulubione, karty i historię odwiedzanych witryn. Jedyną funkcją, której tak naprawdę brakuje, są rozszerzenia i możliwość przełączenia się w tryb programisty, w celu na przykład uzyskania dostępu do konsoli. Da się chyba przeżyć bez tych drobiazgów?I jak, czy ktoś tutaj sprawi sobie Xbox Series S zamiast komputera do nauki? ;)Źródło: mat. własny