Chiny nakazały wstrzymanie produkcji. Apple, Intel, NVIDIA w tarapatach

Źle się dzieje w Państwie Środka.



Lwia część światowej produkcji ma miejsce w Chinach. Najwięksi producenci na świecie w dobie trwającego kryzysu są niejako uzależnieni od Chin, a politycy Państwa Środka mogą w dowolny sposób wpływać na pracę fabryk. Nie są to słowa na wyrost, o czym boleśnie przekonują się właśnie firmy Apple, NVIDIA, Intel i wiele innych, których dostawcy zostali zmuszeni przez rząd do wstrzymania produkcji.



Chiny wstrzymują produkcję. Powodem wyłączenia prądu

Chiny są największym światowym konsumentem energii, a także największym emitentem dwutlenku węgla. Należy przy tym koniecznie mieć na uwadze to, iż kraj ten zamieszkuje ponad 1,4 miliarda osób. W związku z rzekomym dążeniem do ograniczenia skoków cen nośników energii i zmniejszenia emisji, chiński rząd tymczasowo... czasowo odłączył zasilanie kilku głównych ośrodków produkcyjnych. Niestety, takie sytuacje będą miały miejsce cyklicznie.



Jak zredukować emisję zanieczyszczeń? To proste, odłączyć prąd. Kraj zamierza w przyszłości cyklicznie zawieszać dostawy energii elektrycznej dla przemysłu, zgodnie z odgórnie ustalonym harmonogramem. Tego rodzaju polityka z pewnością wpłyną na globalny łańcuch dostaw elektroniki, a także działalność oraz potencjalnie ceny produktów firm takich jak Apple, Intel, Nvidia, Qualcomm i Tesla. Nie tylko rynek technologiczny dostanie "łupnia" - oberwie się też branży motoryzacyjnej. Jedno jest pewne: niektóre firmy będą bardziej dotknięte niż inne.



