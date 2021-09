Słuchawki HyperX zgodne z PS5 i Xbox Series. Cloud Flight i CloudX Stinger Core Wireless

Należąca do HP marka HyperX (niegdysiejszy dział Kingstona) zaprezentowała kompatybilne z nowymi konsolami bezprzewodowe zestawy słuchawkowe z mikrofonem. Z Microsoft Xbox Series X oraz S zgodny jest HyperX CloudX Stinger Core Wireless, a dla Sony PlayStation 5 przygotowano HyperX Cloud Flight.HyperX Cloud Flight to duży zestaw słuchawkowy z mikrofonem. Działa bezprzewodowo (poprzez dedykowany nadajnik USB w zakresie 2,4 GHz) w promieniu do 20 metrów. Alternatywnie słuchawki HyperX da się też podłączyć zwykłym przewodem audio jack 3,5 mm (wtedy niestety bez dźwięków z mikrofonu). Na jednym ładowaniu może wytrzymać nawet 13-30 godzin ciągłej pracy (zależnie od włączonego trybu świecenia niebieskich diod LED), a całkowite napełnienie wbudowanego ogniwa trwa 3 godziny.

HyperX Cloud Flight / Foto: HyperX

HyperX CloudX Stinger Core Wireless dla Microsoft Xbox Series X i S oraz Xbox One

Słuchawki HyperX mają wbudowany zestaw przycisków do kontroli (tryb podświetlenia, głośność, odcięcie mikrofonu, włącznik urządzenia) i diodę powiadamiającą o aktywacji mikrofonu. Co ważne, sam mikrofon jest odłączany i został zaopatrzony w funkcję tłumienia hałasu. Dźwięk generowany jest przez 50 milimetrowe przetworniki. Producent chwali duże nauszniki o zamkniętej konstrukcji z pianką zapamiętującą kształt, co ma zagwarantować dobrą wygodę. Zestaw HyperX Cloud Flight jest już dostępny w sugerowanej cenie 549 złotych.Omawiane słuchawki otrzymały oficjalny certyfikat Xbox. Zapewniają bezpośrednie połączenie bezprzewodowe (w paśmie 2,4 lub 5 GHz oraz dedykowanym nadajnikiem USB) z konsolami Xbox najnowszej i poprzedniej generacji i to w promieniu do 20 metrów. Standardowo żywotność baterii wynosi do 17 godzin, a ich ładowanie 3 godziny. Tak samo jak w przypadku modelu do PlayStation, HyperX wyposażył słuchawki w zestaw elementów sterujących i mikrofon tłumiący hałasy (jednak bez odłączania, jedynie odchylany, co go przy okazji deaktywuje).