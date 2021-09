Trwa wyprzedaż na AliExpress. Sprawdź kupony rabatowe i polecane gadżety

Nie zwlekaj, wyprzedaż wkrótce się skończy.

1. Słuchawki TWS Baseus WM01

2. Klawiatura mechaniczna Redragon Lakshmi K606 - świetnie oceniana

3. Odkurzacz pionowy iLife H70

4. Nawilżacz powietrza z funkcją dyfuzora olejków zapachowych

5. Efektowne neony - różne wzory

6. Automatyczny młynek do pieprzu lub soli

Szybka dostawa na AliExpress

Na popularnej chińskiej platformie sprzedażowej AliExpress aż do 1 października trwają interesujące promocje. Z tej okazji chcieliśmy Wam przekazać kupony obniżające cenę produktów w koszyku, a także zainteresować kilkoma ofertami, które uznaliśmy za godne uwagi. Nie chcesz czekać, aż zamówiony towar zostanie dostarczony z Chin? Mamy dobre wieści: przeceniono wiele gadżetów z błyskawiczną, darmową dostawą w ciągu 3-7 dni.Na sam początek przekażemy to, co miłośnicy wyprzedaży lubią najbardziej: kupony rabatowe. Zniżki na AliExpress uzyskasz, wpisując jeden z podanych niżej kodów w koszyku, na etapie finalizacji zamówienia. Poniższe kody są już aktywne i będą aż do 1 października, do godziny 8:59 czasu polskiego.Zanim udasz się na poszukiwania ciekawych gadżetów w dobrych cenach, przeczytaj to końca ten wpis lub sprawdź któryś z naszych wpisów poświęconych zakupom na AliExpress.W związku z trwającą wyprzedażą powinieneś koniecznie odwiedzić witrynę z trendami na AliExpress . Dzięki niej dowiesz się, w jakich kategoriach ceny obniżono najmocniej. Znajdziesz tam produkty posegregowane na łatwe w przeglądaniu kategorie. Nie zabrakło dedykowanej sekcji gadżetów z darmową dostawą do Polski oraz działu z bestsellerami. Skoro jakiś towar jest kupowany bardzo często i oceniany niezwykle pozytywnie, to zapewne warto rzucić na niego okiem.Oto garść godnych uwagi, przecenionych gadżetów.Najtańsze słuchawki TWS na ogół nie grają tak dobrze, jakby życzył sobie tego użytkownik. Warto dopłacić parę złotych i kupić sprzęt zbierający pozytywne opinie nie tylko za stosunek ceny do jakości, ale także przyzwoite brzmienie. Takim urządzeniem są słuchawki prawdziwie bezprzewodowe Baseus WM01.Produkty marki Redragon są cenione przez graczy z ograniczonym budżetem, którzy chcą sprawić sobie sprzęt niezłej jakości. Klawiatura mechaniczna Redragon Lakshmi K606 to jedno z najlepiej ocenianych akcesoriów tego producenta. Do wyboru kilka rodzajów przełączników - przeczytaj o każdym z nich, zanim zdecydujesz się na zakup.Jeżeli w Twoim domu nie zagościł jeszcze pionowy odkurzacz bezprzewodowy, to powinieneś zmienić ten stan rzeczy. Skuteczny odkurzacz da się kupić obecnie za mniej niż 500 złotych. Polecamy popularny model iLife H70 z dużym pojemnikiem na kurz, turboszczotką oraz zestawem niezbędnych końcówek.Odpowiedni poziom wilgotności powietrza w pomieszczeniu jest gwarancją dobrego samopoczucia. Zapewni go niewielki i ładny nawilżacz powietrza. Można do niego wlać odrobinę olejku zapachowego, aby rozsiewał przy okazji ładną woń.Nic nie poprawia wystroju pokoju tak dobrze, jak szczypta ambientowego oświetlenia. Świetny efekt da się osiągnąć na przykład wieszając na ścianie fajny neon. W tej ofercie znajdziesz kilka różnych wzorów w dobrej cenie.Pieprz i sól smakują najlepiej, gdy są świeżo zmielone. Z ziarnami w trymiga poradzi sobie ten oto elektryczny młynek. Wygląda i działa doskonale.Jeśli nie masz czasu lub ochoty oczekiwać na towar wysyłany z Chin, zwróć uwagę na podstronę poświęconą towarom objętych szybką wysyłką bezpośrednio z Europy . Czas dostawy wynosi od 3 do 7 dni, a rabaty sięgają nawet 70%.Uwaga: jeśli postanowisz sobie coś kupić na AliExpress, do ceny niektórych produktów należało będzie doliczyć VAT. Podatek zostanie dodany po włożeniu produktów do koszyka i przed finalizacją zamówienia. Cena może wzrosnąć nawet o 23%. Ceny podajemy przed doliczeniem dodatkowej opłaty - często da się jej uniknąć, zamawiając towar z magazynu w Europie lub z odpowiednią opcją wysyłki.Źródło: mat. własny