Jeżeli posiadasz komputer z USB-C, koniecznie sprawdź ten gadżet od NOVOO

Niedrogi hub USB.

NOVOO - hub USB 6 w 1

Współczesne komputery przenośne oferują niezwykłą mobilność, ale użytkownicy często narzekają na niewystarczającą ilość złącz i portów. W tej sytuacji niezbędne mogą okazać się wszelkiego rodzaju huby USB. Na szczęście tego typu produkty są w coraz lepszych cenach. Doskonałym przykładem jest tutaj hub USB 6 w 1 marki NOVOO.Najnowsze urządzenie NOVOO trafiło właśnie na AliExpress i można je kupić w promocyjnej cenie 102,08 zł . Pamiętajcie jednak, że oferta obowiązuje tylko do 1 października 2021 roku do godz. 08:59 czasu polskiego.Hub wyposażono w złącze USB-C więc będzie idealnym rozwiązaniem dla komputerów Mac, ale nie tylko. Obudowa ma zaledwie 11mm grubości, co sprawia, że produkt jest kompaktowy i przenośny. Producent zapewnia, że wszystkie porty mogą pracować jednocześnie.Na pokładzie znajdziemy port HDMI wspierający przesyłanie obrazu w maksymalnej jakości 4K 30Hz, port USB-C PD 3.0 wspierający szybkie ładowanie, czytnik kart SD/TF i dwa gniazda USB 3.0.Różnorodność portów sprawia, że hub sprawdzi się doskonale jako uzupełnienie wielu smukłych i przenośnych komputerów.NOVOO hub USB 6 w 1 znajdziecie na AliExpress za nieco ponad 100 zł . To naprawdę rozsądna cena, jak na sprzęt o takich możliwościach.Źródło: NOVOO