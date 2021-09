Xiaomi Civi oficjalnie. Smartfon stworzony do selfie

Nowy model ze średniej półki.

Ekran 120 Hz i solidny procesor

Zgodnie z zapowiedziami, Xiaomi zaprezentowało dzisiaj nowy smartfon o nazwie Civi. Tak jak przewidywano w przeciekach, jest to model, który zastąpi w gamie serię CC, przeznaczoną głównie dla młodszych odbiorców.Najważniejszą cechą urządzenia, którą podkreśla producent na wszystkich materiałach reklamowych, są ponadprzeciętne możliwości przedniego aparatu. To element, który często zaniedbują producenci smartfonów, a w dobie mediów społecznościowych jest przecież u niektórych osób jedną z najczęściej używanych funkcji.Czym wyróżnia się więc kamera do selfie w Xiaomi Civi? Przede wszystkim, bazuje na 32-megapikselowym sensorze Samsung ISOCELL GD1. Jest on wyposażony między innymi w technologię Tetrapixel, która poprawia jakość zdjęć w słabym świetle, a o jeszcze lepszy efekt końcowy mają zadbać dedykowane funkcje systemowe. Aplikacja do selfie ma autofokus i zaawansowany system wygładzania twarzy.Zdjęcia wykonane Xiaomi Civi można podziwiać na wyświetlaczu AMOLED o przekątnej 6,55 cala i rozdzielczości Full HD+. Nie zapomniano również o podwyższonej częstotliwości odświeżania, która w maksymalnym ustawieniu może wynosić 120 Hz.Jeśli chodzi o aparat główny - smartfon wyposażono w 64-megapikselową jednostkę z dodatkowym ultraszerokokątnym obiektywem i 2-megapikselowym aparatem do zdjęć makro. Wydajność powierzono Snapdragonowi 778G, który może być sparowany z 8 lub 12 GB pamięci RAM (LPDDR4x), a za zasilanie odpowiada akumulator 4500 mAh. W zestawie znajdziemy szybką ładowarkę o mocy 55 W. Na uwagę zasługuje też obecność głośników stereo i wbudowanego złącza słuchawkowego.Xiaomi Civi na razie zadebiutował w Chinach i nie wiadomo, kiedy (i czy w ogóle) firma przedstawi wersję globalną. Warto jednak wspomnieć o cenie, która, wynosi 2599 juanów (około 1580 zł). To nieco wyższy poziom, niż ten, z którego startował na przykład podobnie wyposażony model(2299 juanów).Źródło: Xiaomi / fot. tyt. Xiaomi