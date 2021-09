Tronsmart Splash 1 - nowy kompaktowy i wodoodporny głośnik Bluetooth w świetnej cenie

Niedrogi sprzęt audio.

Tronsmart Splash 1 - kompaktowy głośnik na każdą kieszeń

O sprzęcie marki Tronsmart wielokrotnie pisaliśmy na łamach naszego serwisu. Firma oferuje bowiem przystępne cenowo głośniki i słuchawki, cieszące się sporą popularnością wśród polskich użytkowników. Do oferty trafił właśnie nowy głośnik, który z uwagi na swoje -parametry i niską cenę, może okazać się doskonałym sprzętem do odtwarzania audio na dworze.Tronsmart Splash 1 dostępny jest w oficjalnym sklepie marki na AliExpress w promocyjnej cenie $29.99 . Co więcej, klienci, którzy zdecydują się na zakup od 27 do 30 września 2021 toku, mogą liczyć na dodatkową zniżkę $3. Pierwszych 100 klientów będzie mogło kupić głośnik za 19.99$.Producent podaje, że wodoodporny i wytrzymały głośnik gwarantuje 24 godziny odtwarzania dzięki wbudowanej baterii litowo-jonowej 2200 mAh. Certyfikat IPX7 zapewnia ochronę przed deszczem, śniegiem i trudnymi warunkami atmosferycznymi.Urządzenie wyposażone zostało w technologię SoundPulse oraz dźwięk stereo 15W, a wszystko to zamknięte w gustowniej i kompaktowej obudowie. Głośnik ma kształt dużej pastylki, a komfort użytkowania z pewnością podnosi wbudowany pasek do przenoszenia. Ciekawym dodatkiem jest podświetlenie LED na krawędzi urządzenia.Na wierzchu Tronsmart Splash 1 znajdują sie przyciski do sterowania muzyką, a z tyłu znajdziemy złącze USB-C do ładowania oraz wejście AUX. Całość ma wymiary 112 × 112 × 54 mm i waży 260 gramów. Głośnik obsługuje technologię Bluetooth 5.0.Tronsmart Splash 1 można już zamówić w sklepie marki na AliExpress w promocyjnej cenie $29.99. Co więcej, klienci, którzy zdecydują się na zakup od 27 do 30 września 2021 toku, mogą liczyć na dodatkową zniżkę $3. Pierwszych 100 klientów będzie mogło kupić głośnik za 19.99$.