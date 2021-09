Nie przepadasz za ładowaniem baterii w smartfonie? Jeśli tak to kup sobie iPhone’a 13!

Tym razem Apple zaskakuje naprawdę pozytywnie!

iPhone SE (2020) - 3 godziny 38 minut

iPhone 11 - 4 godziny i 20 minut

iPhone 12 - 5 godzin 54 minut

iPhone 13 mini - 6 godzin 26 minut

iPhone 13 - 7 godzin 45 minut

iPhone 13 Pro - 8 godzin 17 minut

iPhone 13 Pro Max - 9 godzin 52 minut

Podczas oficjalnej premiery smartfonów iPhone 13 firma Apple zapewniła, że oferują one o niemal 2,5 godziny dłuższy czas pracy na baterii niżeli poprzednia seria 12. Na różnego typu testy mające na celu obalenie przechwałek Apple nie trzeba było czekać długo. Co więcej, najnowsza seria smartfonów spod znaku nadgryzionego jabłka zestawiona została także ze starszymi urządzaniami. Wyniki przeprowadzonych eksperymentów zaskakują. Tym razem Apple nie rzuciło słów na wiatr.Jednym z najciekawszych materiałów, które porównują czas pracy na baterii różnych generacji iPhone’ów przygotowany został w formie filmiku przez youtubera Aruna Mainiego. W swoim teście uwzględnił on nie tylko wspominanego przez Apple iPhone’a 12, ale także pozostałe, dostępne w sprzedaży generacje tych smartfonów – iPhone’a 11 i iPhone’a SE. W jego trakcie symulowane było normalne korzystanie ze smartfona, czyli przeglądanie serwisów społecznościowych, strumieniowe przesyłanie klipów wideo na YouTube czy granie w popularne gry. Cały eksperyment obejrzeć można w poniższym materiale wideo.Poniżej zestawienie wyników, tj. czasów pracy poszczególnych, uwzględnionych w teście smartfonów:Zapewnienia firmy Apple okazały się pokrywać z wynikami eksperymentu Aruna Mainiego. Czasy pracy na baterii najnowszej serii iPhone’ów naprawdę pozytywnie zaskakują. Nawet najmniejszy z aktualnej serii smartfonów Apple’a, iPhone 13 mini, był w stanie przebić czasy osiągnięte przez iPhone’a 12 i 11. Najbardziej zdumiewa jednak czas pracy na baterii modeli 13 Pro i 13 Pro Max. Nieco ponad 8 i niespełna 10 godzin to wyniki, które są niedostępne dla żadnego poprzedniego iPhone’a , ale również jakiegokolwiek smartfona z Androidem. Czyżby iPhone 13 miał być oczywistym wyborem dla użytkowników, którzy ponad wszystko cenią sobie długie odstępy pomiędzy kolejnymi ładowaniami? Przeprowadzone testy pokazują, że TAK!Źródło: IPhoneHacks / fot. tyt. Apple