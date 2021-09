Straż Miejska w pierwszym polskim mieście skorzysta z hulajnóg elektrycznych

Dwa urządzenia w służbie.

Straż miejska na hulajnogach elektrycznych

"Pracownicy straży miejskiej, którzy na co dzień czuwają nad bezpieczeństwem mieszkańców miasta, muszą dysponować nowoczesnym sprzętem, który zapewni im możliwość szybkiego przemieszczania się zwłaszcza w ciasnych staromiejskich uliczkach. Patrolowane będą promenady nad fosą miejską, bulwary nadodrzańskie i tereny rekreacyjne. Obecność patroli strażników miejskich poruszających się hulajnogami elektrycznymi ma działać także prewencyjnie na innych użytkowników tych pojazdów, którzy nie zawsze przestrzegają obowiązujących ich przepisów"

Nowe zasady poruszania się na hulajnogach elektrycznych

Strażnikom miejskim przypominamy o nowych zasadach korzystania z hulajnóg elektrycznych. Na hulajnodze elektrycznej można jeździć wyłącznie na drodze dla rowerów lub na pasie ruchu dla rowerów. W przypadku ich braku należy poruszać się jezdnią - obowiązkowo, gdy ruch pojazdów odbywa się po niej z dozwoloną prędkością nie większą niż 30 km/h oraz brakuje drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów lub chodnikiem lub drogą dla pieszych. Druga z sytuacji zachodzi, gdy ruch pojazdów odbywa się po niej z dozwoloną prędkością 30 km/h oraz brakuje drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów.

Wrocławska Straż Miejska jako pierwsza w Polsce wykorzysta do pełnienia swoich codziennych obowiązków elektryczne hulajnogi. Aż dziw bierze, że do teraz nigdzie nie wykorzystywano potencjału tych sprawnie przemieszczających się urządzeń. O sprawie poinformowano na konferencji zorganizowanej we wrocławskim ratuszu. Hulajnogi Straży Miejskiej we Wrocławiu przekazał dyrektor zarządzający marki Audi.Strażnicy miejscy patrolujący ulice miast na hulajnogach elektrycznych? Dlaczego nie. Do tej pory policja i straż miejska korzystały w warunkach miejskich ze zwykłych rowerów. Władze miast uważają, że dzięki hulajnogom strażnicy miejscy będą mogli szybciej przemieszczać się z miejsca na miejsce i jeszcze sprawniej podejmować interwencje. Jest to oczywiście rozwiązanie bardziej ekologiczne od samochodów.Czy wspomniałem już o liczbie hulajnóg? Mowa o zaledwie... dwóch hulajnogach. Zapewne jeśli sprzęt sprawdzi się na co dzień, miasto podejmie decyzję o zakupie kolejnych urządzeń.– powiedział Waldemar Forysiak, zastępca komendanta Straży Miejskiej Wrocławia.Przypominam też, że Straż Miejska we Wrocławiu zapowiedziała jakiś czas temu mierzenie prędkości hulajnóg elektrycznych za pomocą wzroku . Coś mi się wydaje, że mieszkańcy Wrocławia będą mieli od teraz oko na poczynania strażników miejskich na hulajnogach...Źródło: um.wroc.pl, zdj. tyt. kadr z Youtube @Wrocław TV