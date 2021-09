Mibro Lite - niedrogi smartwatch w promocji z kuszącymi gratisami

Inteligentny zegarek w niskiej cenie.

Osoby szukające taniego smartwatcha na AliExpress mogą poczuć się zagubione, patrząc na ogrom marek, których nazwy nie mówią wiele polskiemu konsumentowi. Jedną z nich jest Mibro, należące do Zhenshi Technology, firmy finansowanej między innymi przez cenione przez Polaków Xiaomi. To właśnie inteligentnego zegarka tej marki - Mibro Lite - dotyczy nowa, kusząca promocja.Mibro Lite to niedrogi zegarek z 1,3-calowym ekranem AMOLED 2.5D o rozdzielczości 360x350 pikseli. Producent zapewnia, że patrzenie nań to prawdziwa przyjemność za sprawą dobrego nasycenia kolorów i jasności, wyróżniających się na tle propozycji konkurencji. Wyświetlacz ma być czytelny nawet w intensywnym świetle słonecznym. Oczywiście nie zabrakło funkcji personalizacji tarcz zegara.

Mibro Lite tanio i z niespodziankami

Źródło: MibroSmartwatch Mibro Lite zamknięto w zgrabnej obudowie o grubości zaledwie 9,8 mm. Cała konstrukcja waży tylko 48 gramów. Certyfikacja IP68 potwierdza podwyższoną odporność na działanie wody - w zegarku można się bez problemu kąpać lub pływać.Źródło: MibroSprzęt zachęca do ruchu za sprawą monitorowania tętna w czasie rzeczywistym, czujnikowi wysycenia krwi tlenem, pomiarowi jakości snu oraz 15 trybach sportowych, bazujących m.in. na akcelerometrze i krokomierzu. GPS niestety nie ma, ale jest technologia oceny poziomu stresu użytkownika, sygnalizująca potrzebę odpoczynku.Wśród funkcji goszczą m.in. możliwość odczytywania prognozy pogody, powiadomień ze smartfona, sterowania muzyką odtwarzaną na smartfonie, czy nawet pełnienia roli spustu migawki aparatu w sparowanym telefonie. Dobra wiadomość: oprogramowanie jest dostępne między innymi w języku polskim.Źródło: MibroAtutem Mibro Lite jest ponoć czas pracy na baterii. W trybie intensywnego użytkowania wbudowany akumulator ma pozwolić na 8 dni pracy, w trybie Basic do 10 dni, a w trybie standby aż 30.Mibro Lite sprzedawany jest do 30 września w promocyjnej cenie ok. 246 złotych na AliExpress. Dostawa do Polski jest darmowa, a spory atut związany z zamówieniem w podlinkowanym sklepie, stanowi możliwość dokonania bezpłatnego zwrotu bez podania powodu w ciągu 15 dni od otrzymania zegarka. To nie koniec dobrych wiadomości.Pierwsze 500 osób, które zakupi zegarek Mibro Lite, nabędzie go w cenie 173 złotych. Dla pierwszych 50 konsumentów czeka prezent w postaci słuchawek TWS marki Lenovo. Nagrody czekają dodatkowo na trzy osoby zamawiające sprzęt za największą sumę pieniędzy, na przykład kilka sztuk dla całej rodziny. Sprzedawca obiecuje, że otrzymają one:Źródło: Mibro