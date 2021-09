Drop test iPhone 13 Pro. Czy nowy iPhone jest wytrzymały?

iPhone 13 Pro vs iPhone 13 Pro Max.



Premierze każdej kolejnej generacji smartfonów iPhone kojarzy ogromna niepewność. Firma Apple zawsze zapewnia, że nowe urządzenia są wydajniejsze, wytrzymalsze i po prostu lepsze od poprzedników. Konsumenci są sceptyczni do czasu publikacji pierwszych testów. W sieci ukazał się właśnie pierwszy drop test



Drop test iPhone 13 Pro

Youtuber EverythingApplePro wziął na swój warsztat najdroższe z najnowszych smartfonów Apple, chcąc sprawdzić ich wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne, mogące powstawać w wyniku upadków. W szranki stanęły iPhone 13 Pro i iPhone 13 Pro Max, zrzucane z kilku różnych wysokości. Apple chwaliło się, że iPhone 13 wykorzystuje "najtwardsze szkło w świecie smartfonów", Ceramic Shield. Szkło to jednak tylko szkło, więc...



Oba smartfony iPhone 13 Pro są cięższe od urządzeń poprzedniej generacji, co może przekładać się na większą podatność na uszkodzenia. Czy tak było na pewno?



Testujący trzykrotnie upuścił oba iPhony z wysokości stołu, w skutek czego nie pojawiły się na nich nawet drobne rysy. Przy symulacji upadku z wysokości ucha osoby rozmawiającej przez telefon ekran iPhone'a 13 Pro uległ poważnemu uszkodzeniu, podczas gdy iPhone 13 Pro Max przetrwał w jednym kawałku. Warto zaznaczyć, że oba telefony działały poprawnie.



