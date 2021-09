iPhone 13 Pro: możliwości ProMotion obecnie nie dla aplikacji zewnętrznych

Czyżby falstart ze strony Apple?

fot. Andrew Grisworld - Unsplash

iPhone 13 Pro to jeden z najnowszych smartfonów w portfolio firmy Apple, który swoją oficjalną premierę miał zaledwie kilka dni temu. Jedną z najciekawszych nowości w tym urządzeniu jest bez wątpienia ekran o maksymalnym odświeżaniu obrazu na poziomie 120 Hz. Jednak okazuje się, że możliwości technologii ProMotion póki nie są dostępne dla aplikacji firm trzecich.ProMotion to technologia adaptacyjnej częstotliwości odświeżania, które dotychczas nie były dostępne w smartfonach od Apple. iPhone 3 Pro jest pierwszym urządzeniem tego typu, w którym zdecydowano się zastosować wyświetlacz obsługujący tak wysoką częstotliwość odświeżania. Dotychczas ekrany ProMotion stosowane były m.in. w tabletach iPad Pro od 2017 roku. Zapewniają on płynniejsze animacje podczas przewijania czy przejść pomiędzy uruchomionymi aplikacjami.Większa płynność animacji na smartfonie iPhone 13 Pro to tylko teoria. Owszem, iOS 15 zapewnia wyświetlanie niemal wszystkich animacji w 120 Hz, ale tylko we własnym oprogramowaniu. Problem pojawia się w przypadku aplikacji czy gier stworzonych przez firmy zewnętrzne. Te nadal posiadają ograniczenie częstotliwości odświeżania do 60 Hz. Firma Apple oficjalnie potwierdziła istnienie tego problemu.Jest jednak dobra wiadomość. Według zapowiedzi niebawem wszystkie aplikacje będą w stanie wykorzystać możliwości ekranów ProMotion. Sugerując się zapewnieniami samego Apple’a, wystarczy, że deweloperzy dodadzą w swoim oprogramowaniu nowy klucz Info.plist i będzie ono w stanie wykorzystać 120 Hz odświeżanie obrazu. Gigant zadeklarował się udostępnić odpowiednią dokumentację oraz aktualizację oprogramowania, która rozwiąże problemy z osiągnięciem maksymalnej częstotliwości odświeżania.Źródło: Gsmarena / fot. tyt. Salman Majeed - Unsplash