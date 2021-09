Steam Deck na pierwszych nagraniach. Jak działa konsola od Valve?

Steam Deck w akcji

Premiera Steam Deck zaplanowana jest na grudzień tego roku. Część wydawców i recenzentów otrzymała już urządzenie do testów, lecz jego publiczne prezentacje nie są dozwolone ze względu na podpisane dokumenty NDA. Jak się okazuje, niektórzy niewiele sobie z tej umowy poufności robią.Już. Do tej pory w sieci pojawiło się kilka przedpremierowych nagrań i zdjęć, które nieco obrazowały to, co przygotował producent. Dopiero teraz jednak światło dzienne ujrzał obszerny materiał ukazujący praktycznie wszystkie zakładki systemowe oraz fragment rozgrywki.Pochodzi on od jednego z deweloperów odpowiedzialnego za chińską grę Bloody Spell. Z niewiadomych powodów mężczyzna postanowił złamać NDA i udostępnić publicznie około. Trzeba przyznać, iż urządzenie prezentuje się naprawdę przyzwoicie.Przede wszystkim wygląda nieco poręczniej niż na zdjęciach. Dodatkowoi dobrze zoptymalizowany. Nie zauważono większych spadków w płynności, co niewątpliwie należy uznać za plus.Zapewne do grudnia uświadczymy jeszcze nieco wycieków jeśli chodzi o Steam Deck. Jednak zapewne dopiero po debiucie będziemy świadkami wysypu informacji, recenzji i różnorakich testów. Należy więc uzbroić się w cierpliwość.Źródło: Reddit / Foto. Valve