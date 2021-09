Huawei Nova 9 oficjalnie. Te smartfony mogą namieszać, jeśli trafią do Europy

Źródło: Huawei

Różnice w ekranie, aparacie i baterii

W Chinach ceny Nova 9 startują od 2699 juanów (wersja 128 GB), czyli w przeliczeniu około 1650 złotych. Jeśli chodzi o Nova 9 Pro, model z mniejszą pamięcią to wydatek 3499 juanów, czyli mniej więcej 2120 złotych. Wątpliwe, żeby seria Nova 9 pojawiła się w Polsce, jednak niewykluczone, że któryś z modeli trafi do Europy jako P50 Lite, tak jak miało to miejsce w przypadku P40 Lite, występującego w Chinach jako Nova 7i.



Jeśli chodzi o to, czym różnią się zaprezentowane urządzenia, trzeba w pierwszej kolejności wspomnieć o ekranie. Ten, w wersji Pro ma przekątną 6,72 cala, a w zwykłym modelu 6,52 cala. Inny jest też aparat do selfie, który w droższej odmianie został wyposażony w dodatkowe oczko 32 MP z obiektywem ultraszerokokątnym.Co ciekawe, zasilanie powierzono akumulatorowi 4300 mAh w Nova 9 i tylko 4000 mAh w Nova 9 Pro. Ten ostatni ma jednak znacznie szybsze ładowanie (100 W), które umożliwia napełnienie baterii od 0 do 100% w 20 minut. Podstawowa 9 jest pod tym względem słabsza, ale wciąż pozostawia w tyle część konkurencji, bo jej ładowarka cechuje się mocą 66 W.