Tania elektronika w Carrefour. Hitem laptop za pół darmo

Tania elektronika w sklepach Carrefour

Nie lada gratka czeka na osoby dokonujące zakupów w sklepach Carrefour. Wystartowała tam promocja, w ramach której można nabyć interesujący laptop Acer Swift 1 SF114-34-C1CG z systemem Windows 10 S w cenie zaledwie... 999 złotych. Laptop do pracy i nauki zdalnej? Propozycja brzmi kusząco. Oprócz tego na sklepowe półki trafiły tanie akcesoria komputerowe. Oto lista najciekawszych produktów.Tania elektronika w Carrefour dostępna będzie do 9 października lub wyczerpania zapasów. Prawdopodobnie sprzęt zniknie ze sklepów na długo przed datą końca wyprzedaży. Wystarczy tylko zerknąć na to, co oferuje francuska sieć supermarketów.Bez dwóch zdań przebojem sprzedaży jest ultralekki i zamknięty w aluminiowej obudowie laptop Acer Swift 1. Aby nabyć go w cenie 999 złotych, czyli aż o 650 złotych taniej, niż wynosi cena regularna, wystarczy kupić 4 sztuki dowolnego napoju energetycznego Predator Shot o pojemności 500 ml. Cenę produktu da się jeszcze zapewne obniżyć za pomocą dostępnego w aplikacji Carrefour kuponu, obniżającego cenę zakupów przy kasie o 10%. Co otrzymasz za te pieniądze?