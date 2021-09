13 lat temu zadebiutował pierwszy smartfon z Androidem. Pamiętasz ten model?

A może pamiętasz smartfon Era G1?



W lutym 2008 roku byłem studentem pierwszego roku na Uniwersytecie Śląskim, używającym wysłużonego telefonu Sony Ericsson K750i. Ależ ten czas leci... To właśnie 12 lutego 2008 roku na Mobile World Congress Google zaprezentowało trzy prototypowe smartfony korzystające z nowego systemu operacyjnego Android. Pierwszym, który trafił do sprzedaży 23 października tego samego roku, był HTC Dream zaprezentowany 23 września. Sprzęt znany w Polsce jako Era G1 zadebiutował w naszym kraju dopiero w lutym 2009 roku. Co to oznacza? Że smartfony z Androidem mają już 13 lat.



HTC Dream, czyli sen o czymś lepszym niż zwykły telefon

Era G1 był urządzeniem stanowiącym pewnego rodzaju pomost pomiędzy światem smartfonów i telefonów. Urządzenie stworzone przez HTC dysponowało fizyczną klawiaturą QWERTY, ukrytą pod wysuwanym dotykowym ekranem TFT o sporej jak na tamte czasy przekątnej 3,2-cala i rozdzielczości 320x480 pikseli. Oj, to robiło wrażenie, pomimo braku multidotyku, do którego sprzęt akurat był przystosowany.







O wydajność opisywanego cudu techniki dbał SoC Qualcomm MSM7201A z pojedynczym rdzeniem ARM11 o taktowaniu 528 MHz i układem graficznym Adreno 130. 192 MB pamięci RAM towarzyszyło zaledwie 256 MB pamięci wewnętrznej. Może to niewiele, ale na kilka plików MP3 wystarczyło. Poza tym, smartfon HTC Dream obsługiwał złącze na karty pamięci micro SD.



Konsumentów w tamtym czasie cieszyła obecność łączności 3G, a także technologii Bluetooth 2.0 i Wi-Fi, która umożliwiała w miarę bezproblemowe surfowanie po sieci. Smartfon ten nie miał złącza jack 3.5 mm. PRZYPADEK?!



Obudowa miała grubość aż 17,1 mm, ale to dość naturalne, jeśli weźmiemy pod uwagę obecność fizycznej klawiatury. Masa? Niewielka, jedyne 158 gramów. Kompaktowy rozmiar robił swoje.



