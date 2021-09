Kioxia szykuje SSD o rekordowej prędkości. 14000 MB/s dzięki PCIe 5.0

Imponujące.

Jak to możliwe?

Technologia dostępna jeszcze w tym roku, dla wybranych

Źródło: CFMW porównaniu z dyskiem SSD PCIe 4.0 CM6 czwartej generacji firmy Kioxia, prędkość odczytu sekwencyjnego podwoi się, a prędkość zapisu sekwencyjnego wzrośnie o 67%. Prototypowy dysk również wyróżnia się wydajnością losową, z 2,5 miliona IOPS w losowych odczytach, 290 000 IOPS w losowych zapisach i 750 000 IOPS w scenariuszu mieszanym z 70% odczytów i 30% zapisów.Nośniki danych będą dostępne w pojemnościach od 1,6 do 30 terabajtów, z wytrzymałością od jednego do trzech zapisów dysku dziennie (DWPD).Najbardziej zachwalaną innowacją Kioxia jest BiCS Flash, technologia warstw 3D NAND stworzona we współpracy z Western Digital, wykorzystywana w półprzewodnikowych pamięciach masowych obu firm przez ostatnie pięć lat. Nadchodząca technologia BiCS szóstej generacji obejmuje 162 warstwy na 40 procent mniejszej matrycy niż 112-warstwowy BiCS poprzedniej generacji. Komórki NAND można zaprogramować do 2,4 razy szybciej niż wcześniej, co pozwala na średnio 66 procent szybsze prędkości zapisu.Źródło: CFMFirma twierdzi, że układanie większej liczby warstw NAND nie jest praktyczne, więc obecnie eksperymentuje z dwiema technologiami, aby poprawić gęstość i wydajność pamięci flash. Pierwszą z nich jest użycie konfiguracji 5 bitów na komórkę (PLC), co zwiększa złożoność operacji odczytu i zapisu. Chociaż poprawia to gęstość, dzieje się to kosztem wytrzymałości i wydajności. Drugą jest bliższe upakowanie warstw za pomocą struktury CMOS Under Array (CUA) lub CMOS Bonded Array (CBA).Kioxia podaje, że udało jej się rozwiązać większość problemów związanych z przyjęciem interfejsu PCIe 5.0, od integralności sygnału po opracowanie 16-kanałowego kontrolera SSD, który zadebiutuje w nadchodzących dyskach SSD CM6 i CD7 piątej generacji. Ich sample zostaną udostępnione klientom korporacyjnym jeszcze w tym roku, podczas gdy do konsumentów dotrą w roku przyszłym.Dyski PCIe 4.0 oferują obecnie większe transfery, niż potrzebne to większości użytkowników. Ba, wciąż niewielki tylko odsetek komputerów ma płyty główne obsługujące standard PCIe 4.0. Kioxia uważa, że dyski PCIe 5.0 nie zastąpią w najbliższym czasie dysków PCIe 4.0, ale będą współistnieć ze starszą technologią przede wszystkim w centrach danych.Źródło: CFM