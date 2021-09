X-kom z przełomem dla zamówień RTX 3070 i RTX 3080. Tego się nie spodziewaliśmy

Raczej nie muszę szczegółowo objaśniać, jaka panuje od wielu miesięcy sytuacja na rynku kart graficznych i części innej elektroniki (nie tylko stricte w segmencie stacjonarnych PC i laptopów). Niewystarczająca podaż w stosunku do zwiększonego popytu, mniejsza dostępność, mocno zawyżone ceny…. Jednym z efektów niesprzyjających warunków, są dalej ciągnące się od 2020 roku kolejki zamówień kart graficznych klasy GeForce RTX 3070 i GeForce RTX 3080 ze sklepu x-kom. Firma powoli je rozładowuje, ale teraz ma plan na szybsze załatwienie sprawy.



Wpadka z RTX 3060 LHR w x-komie, czyli fatalne w skutkach nieporozumienie

Zapewne pamiętacie niedawną niefortunną "aferę", w której sklep wysyłał zapytania do klientów, czy chcą dalej czekać do bliżej nieokreślonego terminu na swoją kartę graficzną (a konkretnie jej odpowiednik LHR), zrezygnować z zakupu i otrzymać zwrot pieniędzy lub dostać w tej samej cenie (a nie obecnej mocno zawyżonej rynkowej) niższy model jakim jest RTX 3060 LHR, ale niemalże od ręki w kilka dni (sklep oczekiwał na większą dostawę RTX 3060). Lepsza wydajność w niewiadomym terminie czy niższa, ale nawet za moment bez dalszej "tęsknoty" za RTX? Każdy mógł zadecydować, co wolał. To dobrze, że sklep chce takim czy innym sposobem szybciej zażegnać kolejki.



X-kom zaznacza, że skorygował działania przy kolejnych przedsprzedażach, ale jeśli ciągle obawiacie się takiej formy, zawsze można odwiedzić ten czy inny sklep osobiście i sięgnąć po asortyment "wprost z półki" / Foto: x-kom



Niestety jak przyznał sam x-kom, pierwotny komunikat był niefortunnie zredagowany i wielu klientów niezamierzenie wprowadzał w błąd, przez co mogli podjąć decyzję bez właściwego zrozumienia dostępnych dla siebie opcji. X-kom bardzo przeprosił za niejednoznaczność informacji i zaczął zawiadamiać kolejkowiczów w odpowiedni sposób ze sprostowaniem.



Mimo pewnego zgrzytu w nieprecyzyjnej komunikacji, można powiedzieć, że był to pierwszy przełom i ciekawy dla decydujących się na niego klientów nieszablonowy sposób szybszego rozładowania części zaległych zamówień. Choć oczywiście wielu wolało i tak dalej poczekać, aby otrzymać wyższy zamawiany model RTX 3000, oczywiście już z LHR. W związku z obecnymi cenami, zupełnie się nie dziwię. Więcej o tej kwestii możecie przeczytać w artykule o zamianie zamówień modeli RTX 3000 na RTX 3060 LHR w x-komie.



Nie chcesz dalej czekać na RTX z x-komu, a kart brak? Sklep ma kolejne opcjonalne rozwiązanie

Część klientów szybko dostała RTX 3060 LHR, inni wciąż czekają na odpowiedniki LHR 3070 i 3080, a zaległe karty dalej spływają do rąk graczy swoim tempem uzależnionym od ograniczonych dostaw. Jedni i drudzy przy okazji otrzymywali upominki w postaci bonów na 50 złotych do wykorzystania w x-komie. Ile trzeba jeszcze stać w kolejce? Tak naprawdę, nikt tego nie wie, bo ciężko oszacować szybkość napływania kolejnych partii GPU do x-komu. Z tego powodu firma przygotowała kolejne rozwiązanie, które może usatysfakcjonować część kupujących.



Przez pewien czas x-kom zaopatrywał właścicieli RTX 3000 z zaległych zamówień w przytaczane bony na 50 złotych, obecnie przygotował inną opcję / Foto: własne



Pierwsze opcja, to pozostawienie wszystkiego po staremu. Czyli zgadzamy się na odpowiednik LHR i paczkę pod naszymi drzwiami w bliżej nieokreślonym dniu w przyszłości (może za tydzień, może za kilka miesięcy?). Drugą jest anulowanie zamówienia, ale ze znacznym bonusem. X-kom rozumie zniecierpliwienie klientów, w końcu terminy oczekiwania bliskie roku, to wyjątkowa sytuacja. Sklep nie chce, aby poczuli się stratni, jeśli nie uśmiecha im się dalsza niepewność terminu.



W związku z tym zamawiający RTX 3070 otrzymają poza zwrotem pieniędzy bony na 500 złotych, a klienci czekający na RTX 3080 kupony na 1000 złotych. Firma już zaczęła informować klientów, których dotyczy sytuacja. Każdy konsument ma wolną rękę w wyborze rozwiązania sprawy.



Nowe rozwiązania, to potencjalnie szybsze rozładowanie kolejek zamówień RTX w x-komie

Takiego rozwoju spraw chyba się nie spodziewaliśmy. Zdaje się, że x-kom naprawdę wziął sobie do serca opinie klientów i chce proponować coraz to nowe wyjścia zadowalające konsumentów. Czy takie wyjście z sytuacji jest jedynym dobrym i każdy będzie zadowolony? Nie mi to oceniać, ale z punktu widzenia klienta możliwość wyboru jest zawsze dobra. Oczywiście przyjmowanie tak wielu zamówień ponad stan magazynowy nie było pozytywne, ale nikt nie mógł jeszcze wtedy przewidzieć skali, do tej pory podobne działania zdawały egzamin. Poza tym sklep już zaznaczał, że zmienił podejście do zamówień preorderowych, aby podobne sytuacje nie miały więcej miejsca. W kilku kwestiach w tym temacie zadałem dodatkowe pytania rzecznikowi x-komu.



Obecnie tylko 33 modele ze wszystkich RTX 3000 do wyboru, w tym zero 3070 i 3090, widać po tym, że podaż jest zdecydowanie za mała / Foto: własne - x-kom.pl



- Widzę, że x-kom chce jak najszybciej zażegnać kolejki i stosuje kolejne alternatywne metody, które mogą satysfakcjonować zniecierpliwionych klientów. Wiele innych sklepów po prostu anulowało ogrom zaległych zamówień po pewnym czasie, a x-kom dalej chce zadowolić konsumentów, co oczywiście jest trudne w obecnej sytuacji i nie do końca uzależnione od woli sklepu. Czy x-kom może chociaż mniej więcej podzielić się szacunkami, jaka jest skala kolejek na RTX 3070 i RTX 3080?

- Na ten moment na realizację czeka 300 kart z serii RTX 3070 i 2 tysiące z serii RTX 3080. To już niewielka część, biorąc pod uwagę liczbę zamówień, które już zrealizowaliśmy w ciągu ostatniego roku. Jednak w tym momencie nie jesteśmy w stanie podać nawet przybliżonej daty realizacji oczekujących jeszcze zamówień. To może potrwać kilka miesięcy, może dłużej. Jesteśmy tu uzależnieni od dostaw producentów, a ich prognozy dotyczące dostaw kolejnych egzemplarzy nie są optymistyczne. Nigdy wcześniej nie dostawaliśmy od nich aż tak pesymistycznych sygnałów. Stąd propozycja anulowania zamówienia wraz z bonami na kolejne zakupy w x-komie.



- A co z klientami zamawiającymi RTX 3060 Ti pod koniec 2020 roku? Czy sprawa została już definitywnie zakończona i nie ma dalszego oczekiwania?

- Tutaj kolejkę mamy już właściwie zlikwidowaną. Ostatnio pojawiła się większa dostępność tych kart, co pozwoliło nam zrealizować prawie wszystkie zamówienia. Zostało dosłownie kilka zamówień oczekujących na karty RTX 3060 Ti.



- To już kolejne alternatywne wyjście z sytuacji, które proponujecie klientom. Czy można brać pod uwagę dalsze propozycje w zamianie modeli na niższe edycje LHR, jeśli ponownie x-kom oczekiwałby na większą partię takich kart graficznych, a wciąż miałby niewystarczające zasoby RTX 3070 i RTX 3080?

- Jesteśmy tutaj elastyczni. Jeżeli tylko będziemy mieli na magazynie niższe karty i klient będzie taką zamianą zainteresowany, jesteśmy w stanie to zrobić. W takim wypadku dodatkowy bon nie będzie obowiązywać.



- Przy zgodzie na anulowanie zamówień RTX 3000 klienci poza zwrotem wpłaty otrzymają bardzo wysokie bony do wykorzystania w x-komie. Czy jest jakaś minimalna kwota zakupu, od której będzie można wykorzystać kupony? Czy x-kom dalej planuje dołączanie bonów o wartości 50 złotych do zaległych realizowanych zamówień RTX 3000 w przypadku dalszego oczekiwania klientów na karty?

- To jest nasza aktualna oferta. Bon na 500 złotych przy anulowaniu zamówienia na RTX 3070 i 1000 złotych jeśli klient zrezygnuje z czekania na RTX 3080. Nie ma tu ceny minimalnej zakupu na bon. Można wybrać dowolny produkt z naszej oferty, oczywiście poza kartami z serii RTX 3000. Należy jednak pamiętać, że jeżeli wartość koszyka będzie niższa niż wartość bonu, reszta przepadnie, więc lepiej zrealizować zakup, który wyzeruje ten bon. I jeszcze jedna ważna informacja. Bon będzie ważny do końca marca przyszłego roku.



Dalej chcesz czekać na RTX 3000 LHR? Niekoniecznie otrzymasz identyczne wydanie

Na koniec drobne dwie uwagi na temat dalszych realizacji zamówień odpowiedników LHR. Bony na 50 złotych wraz z początkiem akcji opcjonalnego anulowania z dodatkową rekompensatą w wysokości 500 złotych lub 1000 złotych zostały wycofane. Jeśli ktoś je otrzymał, to zwyczajnie jeszcze załapał się na wcześniejszą ofertę. Ponadto x-kom nie gwarantuje, że w przypadku możliwości wysłania RTX 3070 LHR lub RTX 3080 LHR otrzymacie identyczny wariant (chip graficzny będzie taki sam, najwyżej z innym fabrycznym OC), chociaż to niewykluczone. Mogą różnić się producenci (np. Gigabyte zamiast MSI) czy wydania (chociażby Vision w zastępstwie Gaming OC).



Pewna ciekawostka, o której część z Was mogła nie wiedzieć - w skład grupy x-kom wchodzą też sklepy al.to (dawniej satysfakcja.pl) i Combat / Foto: x-kom



Moje własne zamówienie zostało w tym tygodniu zrealizowane właśnie w taki sposób, podobne głosy słychać też wśród niektórych internautów. Byłem już na początku kolejki i zamiast ASUS RTX 3070 Dual zaproponowano mi fabrycznie podkręconą edycję innego producenta ze sporo masywniejszym trójwentylatorowym systemem chłodzenia. W takim wypadku musiałem dopłacić różnicę 200 złotych, ale to nic niezwykłego i jak najbardziej można zrozumieć wyrównanie kwoty. ASUS Dual w chwili zamówienia był jednym z najtańszych RTX 3070 w ofercie x-komu, więc taka różnica w cenie faktycznie mogła występować w momencie kliknięcia na "kup" jeszcze w listopadzie 2020 roku.



