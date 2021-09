Blackview BV6600 Pro to przystępny cenowo wytrzymały smartfon z termowizją

Jest też tańszy model.

Firma Blackview słynąca z produkcji interesujących i przystępnych cenowo smartfonów typu rugged wprowadziła do sprzedaży kolejny ciekawy produkt. Mowa o wytrzymałym smartfonie Blackview BV6600 Pro, który według deklaracji producenta jest najbardziej przystępnym cenowo urządzeniem tego typu, oferującym kamerę termowizyjną. Urządzenie można już kupić w obniżonej, premierowej cenie 239 dolarów (zamiast 399 dolarów).Blackview BV6600 Pro wyróżnia się kilkoma godnymi uwagi. Pierwszą jest oczywiście dobrej klasy sensor FLIR Lapton z technologią FLIR MSX, pozwalający wykonywać fotografie w termowizji, zawierające sygnatury cieplne obiektów. Blackview twierdzi, że przyda się ona nie tylko profesjonalistom, ale nawet osobom uskuteczniającym piesze wędrówki. W jaki sposób? Pozwoli wykryć w ciemnościach dzikie zwierzęta na górskim szlaku.Smartfon Blackview to także bateria o imponującej pojemności aż 8580 mAh. Producent deklaruje, że zastosowanie jej przekłada się na czas czuwania wynoszący aż 792 godziny. Ze względu na tak pojemny akumulator smartfon może pełnić funkcję powerbanka i ładować zwrotnie inne urządzenia.Obudowa opisywanego "twardziela" spełnia normy IP68, IP69K i MIL-STD-810G. Oznacza to, że sprzęt jest odporny na działanie wody, pyłu oraz upadki.

Blackview BV6600E – tani smartfon z pojemną baterią

Źródło: BlackviewBlackview BV6600 Pro korzysta z 5,7-calowego ekranu o rozdzielczości HD+. Jak widać producent nie stawia tutaj na fenomenalne wizualia, a raczej oszczędność baterii. O wydajność Blackview BV6600 Pro dba 8-rdzeniowy procesor MediaTek Helio P35 oraz 4 GB pamięci RAM. Użytkownik na swoje dane otrzymuje 64 GB pamięci.W zakresie łączności nie zabrakło NFC, GNS w postaci GPS, GLONASS, Beidou i Galileo, obsługi dual 4G VoLTE i czytnika linii papilarnych. Sprzęt działa pod kontrolą Doke 2.0 OS, bazującego na Androidzie 11 i oferuje użytkownikowi kamerkę przednią 8 Mpix i tylną 16 Mpix.Źródło: BlackviewBlackview BV6600 Pro w trwającej do 5 października wyprzedaży da się kupić w cenie 239,99 dolarów, czyli ok. 943 złotych. Za drogo? Producent ma inną ciekawą propozycję.Równolegle wystartowała sprzedaż Blackview BV6600E, wycenionego w okresie promocyjnej sprzedaży na 109,99 dolarów (ok. 428 złotych) - tylko do 5 października bieżącego roku. To podobny sprzęt typu rugged, jednakże pozbawiony kamery termowizyjnej i różniący się kilkoma detalami.Źródło: BlackviewBlackview BV6600E korzysta z 8-rdzeniowego procesora UNISOC SC9863A, współpracującego z 4 GB pamięci RAM, oferując przy tym 32 GB przestrzeni na dane eMMC. Bateria? Również 8580 mAh, co powinno przełożyć się na bardzo długi czas pracy bez doładowywania.Producent chwali się 5,7-calowym ekranem o rozdzielczości 720x1440 pikseli, chronionym szkłem Dragontrail, a także obudową odporną na działanie wody i upadki, spełniającą normy IP68, IP69K oraz MIL-STD-810G.Źródło: BlackviewPodobnie jak w droższym modelu na użytkowników czeka funkcja ładowania zwrotnego, czytnik linii papilarnych i dual 4G VoLTE. Kamera główna z tyłu urządzenia to moduł Sony IMX258 o rozdzielczości 13 Mpix. Z przodu widnieje kamerka 5 Mpix z sensorem Samsung S5K5E2.Źródło: Blackview