Motorola zaskakuje. Wkrótce premiera tabletu i nowego telewizora

Na razie niestety tylko w Indiach.

Źródło: Lenovo



Tablet nie do końca nowy

Tab 8 nie będzie jednak całkowitą nowością i to aż z dwóch względów. Po pierwsze, Motorola miała już kiedyś w ofercie urządzenia tego typu. Mowa o serii



Jeśli ta informacja okaże się prawdą, już teraz możemy stwierdzić, że będzie to sprzęt z najniższej półki cenowej z dość przestarzałymi podzespołami. Oryginał posiada bowiem 8-calowy wyświetlacz 1080p i procesor MediaTek Helio P22T współpracujący z 4 GB pamięci RAM i 32 GB/64 GB pamięci wewnętrznej. Aparat główny ma matrycę 13 MP, a przedni 5 MP. Wbudowany akumulator cechuje się pojemnością 5000 mAh, a na pokładzie pracuje domyślnie Android 9, który można zaktualizować do 10.



Jak widać, nie ma specjalnych powodów do zachwytu, jednak tanie tablety też są potrzebne, chociażby w celach użytkowych lub edukacyjnych. Tak czy inaczej, wątpliwe, że Tab 8 w ogóle pojawi się na jakimkolwiek innym rynku niż indyjski, podobnie jak telewizor Motoroli i wiele innych nietypowych urządzeń znanych producentów.



Źródło:



Tab 8 nie będzie jednak całkowitą nowością i to aż z dwóch względów. Po pierwsze, Motorola miała już kiedyś w ofercie urządzenia tego typu. Mowa o serii Xoom , która zawierała dwa urządzenia, z czego ostatnie, Xoom 2, zadebiutowało w 2012 roku. Były to jedne z pierwszych “poważnych” tabletów z Androidem, mających konkurować bezpośrednio z iPadem. Po drugie, według źródła przecieku, Tab 8 nie będzie oryginalną konstrukcją, a jedynie przebrandowanym Lenovo Tab M8 FHD.Jeśli ta informacja okaże się prawdą, już teraz możemy stwierdzić, że będzie to sprzęt z najniższej półki cenowej z dość przestarzałymi podzespołami. Oryginał posiada bowiem 8-calowy wyświetlacz 1080p i procesor MediaTek Helio P22T współpracujący z 4 GB pamięci RAM i 32 GB/64 GB pamięci wewnętrznej. Aparat główny ma matrycę 13 MP, a przedni 5 MP. Wbudowany akumulator cechuje się pojemnością 5000 mAh, a na pokładzie pracuje domyślnie Android 9, który można zaktualizować do 10.Jak widać, nie ma specjalnych powodów do zachwytu, jednak tanie tablety też są potrzebne, chociażby w celach użytkowych lub edukacyjnych. Tak czy inaczej, wątpliwe, że Tab 8 w ogóle pojawi się na jakimkolwiek innym rynku niż indyjski, podobnie jak telewizor Motoroli i wiele innych nietypowych urządzeń znanych producentów.Źródło: 91mobiles / fot. tyt. Motorola

Motorola, co by o niej nie mówić, jest legendą na rynku mobilnym. FIrma jest w branży od samego początku jej istnienia i mimo prowadzenia różnych pobocznych działalności, większości ludzi i tak kojarzy ją tylko z jednym - telefonami. Wszystko wskazuje jednak na to, że najwyższa pora zmienić to myślenie. Producent wydaje się bowiem na poważnie rozwijać dział telewizorów, a wkrótce, charakterystyczne “M” na obudowie będą miały też tablety.Jeśli ktoś jeszcze nie wiedział, na rynku indyjskim od jakiegoś czasu możemy już dostać telewizory Motoroli. Są to inteligentne urządzenia z Androidem, cieszące się lokalnie dosyć dużą popularnością. W ofercie dotychczas mogliśmy znaleźć cztery modele, ale, jak podaje serwis 91mobiles, na horyzoncie są już kolejne. Najnowszy smart TV marki ma zostać ujawniony jeszcze w tym miesiącu, a wraz z nim, zaskoczenie - tablet Moto Tab 8.