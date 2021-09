Xiaomi Pad 5 - pierwsze wrażenia. Na taki tablet od Xiaomi czekałem

Testujemy najnowszy tablet Xiaomi.

Tablet waży około 500 gramów i ma zaledwie 6,85 mm grubości. Parametry te sprawiają, że urządzenie pomimo dużego, 11-calowego ekranu, wydaje się całkiem smukłe. Bez problemu można chwycić go jedną ręką chociaż sama obsługa wymaga użycia obu dłoni.Ekran dość szybko zbiera odciski palców, czego nie można powiedzieć o tylnej pokrywie.Podsumowując, Xiaomi Pad 5 to świetnie zaprojektowany tablet, a jego jakość wykonania nie budzi żadnych zastrzeżeń.Na froncie znajdziemy ekran o przekątnej 11” pracujący w rozdzielczość 2560 x 1600 pikseli. Panel LCD IPS potrafi wyświetlić ponad miliard kolorów, oferuje odświeżanie 120 Hz i wspiera DCI-P3 i Dolby Vision. Gęstość pikseli wynosi 274 ppi i jest to wartość zupełnie wystarczająca dla ekranu tej wielkości.Ramki okalające ekran są dość wąskie i równe z każdej ze stron. Co ważne, ich optymalna szerokość sprawia, że nie powodują przypadkowego naciskania na panel dotykowy.W ustawieniach można wybrać częstotliwość odświeżania na poziomie 60 lub 120 Hz, zabrakło częstotliwość adaptacyjnej zmieniającej się w zależności od wyświetlanych treści i używanych aplikacji.Do dyspozycji otrzymujemy 3 schematy kolorów, można aktywować też kolory adaptacyjne dostosowujące się do światła otoczenia.Podzespoły zastosowane w Xiaomi Pad 5 powinny zwrócić uwagę użytkowników oczekującej dobrej wydajności.Tablet napędza procesor Snapdragon 860, którego osiągi zbliżone są do flagowców z 2019 roku. Za grafikę odpowiada układ Adreno 640 nadal radzący sobie z wszystkimi grami na Androida. W sprzedaży są dwie wersje: 6 GB + 128 GB oraz 6 GB + 256 GB, a producent zadbał o szybką pamięć UFS 3.1.Niemal flagowy procesor i oprogramowanie MIUI 12.5 bazujące na Androidzie 11 sprawiają, że codzienna praca na tablecie to czysta przyjemność. System działa szybko i płynnie również podczas korzystania z wielozadaniowości.Charakterystycznym elementem MIUI for Pad jest dolna belka z aplikacjami - rodem z iPada. Poza tym dostajemy wszystkie dobrze znane funkcje z nakładki Xiaomi, a sam interfejs został odpowiednio powiększony.Xiaomi Pad 5 pod względem łączności ma dość ograniczoną konfigurację i widać tutaj oszczędności. Producent nie przewidział na rynek globalny wersji z łącznością komórkową, nie ma slotu na kartę pamięci, zabrakło modułu GPS. Do dyspozycji otrzymujemy dwuzakresowe Wi-Fi AC i moduł Bluetooth 5.0.W pudełku znajdziemy zasilacz 22,5 W, który naładuje urządzenie w pół godziny do ok. 30%. Pełen cykl zajmie 2 godziny. Nie są to imponujące osiągi, ale duża bateria 8720 mAh sprawia, że po ładowarkę nie musimy sięgać zbyt często.Producent pozycjonuje omawiane urządzenie jako sprzęt do rozrywki i produktywności. Pod tym pierwszym względem sprawdza się znakomicie nie tylko za sprawą ekranu, ale i głośników. Na pokładzie znajdziemy bowiem cztery głośniki Dolby Atmos, symetrycznie umieszczone na krótszych bokach.Tak jak można było się spodziewać, Xiaomi umieściło po jednej kamerze na każdej ze stron urządzenia. Za zdjęcia odpowiada aparat główny 13MP z podwójną lampą błyskową LED. Na froncie znajdziemy mniejszy sensor - 8 MP do selfie i rozmów wideo.