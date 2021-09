Ocean Plastic Mouse, czyli ekologiczna myszka Microsoftu

Kolejny model producenta dla mniej wymagających użytkowników.

Mysz wykonana w oceanicznych odpadów

Specyfikacja techniczna urządzenia

Źródło: Digitaltrends



Microsoft zapowiada, że pojedyncza bateria AA dołączana do zestawu będzie w stanie zasilić myszkę przez 12 miesięcy. Urządzenie Ocean Plastic Mouse kompatybilne jest z systemami Windows 8.1, 10 i 11. Jego konfiguracja możliwa jest z poziomu dedykowanego oprogramowania, które należy pobrać z internetu.



Myszka Ocean Plastic Mouse dostępna jest w sprzedaży od dzisiaj. Urządzenie wycenione zostało na 25 dolarów, co przy aktualnym kursie daje niespełna 100 złotych. Producent oferuje roczną gwarancję na swój produkt.



Źródło:



Microsoft zapowiada, że pojedyncza bateria AA dołączana do zestawu będzie w stanie zasilić myszkę przez 12 miesięcy. Urządzenie Ocean Plastic Mouse kompatybilne jest z systemami Windows 8.1, 10 i 11. Jego konfiguracja możliwa jest z poziomu dedykowanego oprogramowania, które należy pobrać z internetu.Myszka Ocean Plastic Mouse dostępna jest w sprzedaży od dzisiaj. Urządzenie wycenione zostało na 25 dolarów, co przy aktualnym kursie daje niespełna 100 złotych. Producent oferuje roczną gwarancję na swój produkt.Źródło: Digitaltrends / fot. tyt. Digitaltrends

Podczas tegorocznej premiery nowych urządzeń z linii Surface firma Microsoft zaprezentowała także ciekawy gadżet dedykowany każdemu użytkownikowi komputera. Mowa o Ocean Plastic Mouse, czyli bezprzewodowej myszy komputerowej, do której produkcji materiały pozyskiwane są z recyklingu.Gigant z Mountain View chce niewątpliwie wspólnie z użytkownikami zadbać o otaczające nas środowisko. Świadczyć o tym może zaprezentowane dzisiaj urządzenie peryferyjne jakim jest Ocean Plastic Mouse. Obudowa wspomnianej myszki wykonana jest w 20% z różnego rodzaju plastików, które odławiane są jako zanieczyszczenia z oceanów. Uzyskane w ten sposób tworzywo sztuczne jest czyszczone i przetwarzane na specjalne granulki wykorzystywane do produkcji skorupy tego urządzenia.To jednak nie koniec. Opakowanie Ocean Plastic Mouse także wykonywane będzie w 100% ekologicznych materiałów. Nie znajdziemy w nim ani grama plastiku. Zamiast tego wykorzystane zostanie drewno i włókna trzciny cukrowej, które w pełni nadają się do recyklingu. Ponadto na wybranych rynkach dział będzie specjalny program, który umożliwi odesłanie do recyklingu starej myszki. Pomagać mają w tym współpracujący z Microsoftem zewnętrzni partnerzy.Ocean Plastic Mouse to bezprzewodowa mysz komputerowa, która komunikuje się z komputerem za pośrednictwem Bluetooth 4.0. Urządzenie wyposażone jest w trzy konfigurowalne przyciski i rolkę do przewijania np. zawartości stron internetowych. Za szybkie i wygodne parowanie gryzonia z komputerem odpowiadać będzie technologia Swift Pair.