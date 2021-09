Tania elektronika w Lidlu. Jeden gadżet zwraca szczególną uwagę

Garść ciekawych produktów.

Źródło: zrzut ekranu z gazetki LidlaDrugą z propozycji jest5000 mAh od firmy Tronic. Obsługuje technologię szybkiego ładowania i ma aż trzy porty USB, w tym jeden USB-c. W zestawie znajduje się kabel do ładowania USB-A do USB-C. Do wyboru dwa kolory. Cena to 39,99 złotych.Źródło: zrzut ekranu z gazetki LidlaTrzecim z gadżetów jestSilverCrest z 4 gniazdkami i 2 portami USB. Można nią ładować bezpośrednio poprzez USB-A na przykład smartfony, tablety, czytniki e-booków i inne urządzenia. Długość przewodu to 1,5 metra. Kolor? Wyłącznie biały.Źródło: zrzut ekranu z gazetki LidlaWreszcie, na miłośników rozwiązańczeka zestaw startowy LivarnoLux. W jego skład wchodzi pilot, 3 żarówki LED, stacja bazowa oraz elementy montażowe. Sprzętem da się zawiadywać poprzez aplikację Lidl Home, współpracującą z urządzeniami mobilnymi z systemami Android 5.0 lub iOS 9.0 i nowszymi. Zestaw jest kompatybilny z innymi produktami z serii Lidl Smart-Home. Cena to 249 złotych.Źródło: zrzut ekranu z gazetki LidlaWszystkie produkty za wyjątkiem powerbanku będzie się dało kupić także online - nie trzeba stresować się w sklepowych kolejkach.Coś przypadło Ci do gustu?Źródło: Lidl